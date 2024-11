Violenza economica. La voce delle vittime: "rompiamo il silenzio"

PISTOIA

Quest’oggi, a partire dalle 15, la Sala Maggiore del Comune di Pistoia ospiterà un importante convegno dal titolo "Violenza economica in famiglia: rompere il silenzio", organizzato dai comitati pari opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili e dell’Ordine degli avvocati di Pistoia, con il patrocinio di vari enti e associazioni, in compartecipazione con il Comune di Pistoia.L’evento intende portare alla luce una tema di grande rilevanza sociale, spesso trascurato nel dibattito pubblico: la violenza economica all’interno delle relazioni familiari. Questo fenomeno si manifesta attraverso il controllo delle risorse finanziarie con effetti devastanti sulla vita delle vittime. Il convegno si articolerà in tre sessioni tematiche.

Dopo i saluti istituzionali della vice sindaca di Pistoia, Anna Maria Celesti, e degli altri rappresentanti delle associazioni patrocinanti, il programma prenderà il via con la prima sessione, dal titolo "Divari di genere e strumenti preventivi di tutela". Moderata da Paola Fanti, presidente del Cpo dell’Odcec di Pistoia, questa sessione vedrà gli interventi di esperti del calibro di Silvia Del Prete della Banca d’Italia, Giuliana Birindelli dell’Università di Pisa e Sergio Manferlotti, vice direttore della sede di Firenze di Banca d’Italia. La seconda sessione, incentrata sulle "Forme di tutela giuridiche", sarà moderata da Massimo Chiossi, Presidente del Cpo degli Avvocati di Pistoia. Interverranno Chiara Contesini, Pubblico Ministero della Procura di Pistoia, e Giulia Gargiulo, Giudice Civile del foro di Pistoia, che approfondiranno gli strumenti legali per combattere la violenza economica in ambito familiare. Il convegno si concluderà con una tavola rotonda dedicata alle esperienze dei centri antiviolenza. Parteciperanno rappresentanti di importanti associazioni locali, tra cui Elisabetta Pini del Cav Aiutodonna, Giovanna Sottosanti, presidente dell’associazione 365giorni al femminile, Sara Lupi di Caritas Diocesana di Pistoia e Giulia Panconi dell’associazione Luna.

Alessio Fattori