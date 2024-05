VininSala, in alto i calici. Degustazioni a cielo aperto: "È stato un successo"

PISTOIA

Un centro storico gremito, complice anche la giornata primaverile: famiglie, tanti giovani, migliaia di persone provenienti dai vicini capoluoghi della Toscana. Tutti col bicchiere in mano. E’ stato un successo vero quello di ‘VininSala’ e la soddisfazione di Daniele Andreotti, del Comparto Sala, è evidente: "È andata benissimo – commenta – grazie all’attrazione che questo evento esercita sempre e anche alla bella giornata di sole. Siamo tutti molto soddisfatti, dai ristoratori ai commercianti: ‘VininSala’, insieme a ‘Un altro parco in città’, è l’evento che produce maggiori risultati".

Per tutto il pomeriggio oltre quaranta produttori, suddivisi tra 26 locali, hanno proposto più di 100 etichette, fra rossi, bianchi e bollicine. L’evento si è snodato tra piazza della Sala, piazza degli Ortaggi, piazza Duomo, piazza Spirito Santo, via dei Fabbri, via di Stracceria, via del Lastrone, via degli Orafi, via dell’Abbondanza, via Cavour e via Roma e si è svolto in sinergia con il calendario di Pistoia Pop, in particolare con la mostra ‘60 Pop Art Italia, aperta fino al 14 luglio a Palazzo Buontalenti.

La manifestazione, inoltre, è stata arricchita da live musicali che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e convivialità. La manifestazione è stata organizzata dal Comparto Sala e dal Consorzio turistico città di Pistoia, con il patrocinio del Comune di Pistoia, in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Coldiretti.

"Un appuntamento – le parole di Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato – ormai dal successo collaudato e in grado di dialogare con le diverse anime del centro cittadino, attraendo ogni volta un pubblico di moltissimi fruitori, grazie a un format che si basa su semplicità e qualità. Siamo felici di collaborare alla buona riuscita di una manifestazione che caratterizza sempre di più il territorio e che puntiamo a consolidare. L’enogastronomia rappresenta, del resto, una linea strategica di sviluppo. Lo abbiamo visto di recente anche con ‘La Toscana in Bocca’, sulla quale è necessario puntare sempre più decisamente per accrescere la nostra competitività".

