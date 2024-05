Volontari Abio per i piccoli in Pediatria. Parte il corso di formazione all’Uniser

Vicini ai piccoli degenti e alle loro famiglie, attutendo il colpo di una inattesa permanenza in ospedale. Al centro, sempre, il benessere del bambino e la sua serenità. Inizia lunedì 20 maggio con un primo incontro nella sala Marini di Uniser (via Pertini, 358) un corso di formazione per volontari Abio-Associazione per il bambino in ospedale che opereranno nel reparto di pediatria dell’ospedale San Jacopo. Sei in tutto le lezioni previste che prevedono tra le altre cose un incontro di selezione-autovalutazione, una lezione sugli aspetti igienico-sanitari-comportamentali da tenere, un approfondimento sull’importanza del gioco in ospedale, un seminario motivazionale, un incontro sull’associazionismo e avvio al servizio, più sessanta ore di tirocinio da svolgersi in ospedale a contatto diretto coi bambini.

L’associazione Abio esiste in tale forma dal 2021 ma il gruppo in tirocinio è presente al San Jacopo già dal 2016. Loro compito è sostenere e accogliere in reparto bambini e famiglie al fine di rendere l’ingresso in ospedale meno traumatico. Unico requisito per poter partecipare al corso di formazione in partenza è avere tra i 18 e i 69 anni. La partecipazione è gratuita; per informazioni: [email protected] oppure 353.4259892.

l.m.