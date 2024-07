Pista di atletica e tribuna al Mariotti: "Abbiamo avuto il finanziamento"

"La precedente amministrazione comunale, nell’ambito del progetto di ristrutturazione dello stadio comunale Daniele Mariotti, ha ottenuto dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture un ulteriore finanziamento da 450mila euro per il rifacimento della pista di atletica leggera e l’installazione di una tribunetta al campo sussidiario Daniele Mariotti. Il Dipartimento delle opere pubbliche ha inviato al Comune una richiesta di trasmettere il codice unico di progetto, appena ricevuta in municipio". L’ex sindaco Luca Baroncini, ora consigliere di minoranza (Lega), ha dato questa notizia ieri mattina, insieme all’ex vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni (Fdi). Con loro era presente anche Karim Toncelli (Lega). Il nuovo finanziamento nasce proprio da un emendamento presentato lo scorso dicembre dal Carroccio, in commissione bilancio, mentre era in discussione la legge di bilancio.

"La nostra amministrazione – ricordano Baroncini e Sartoni – ha approvato un progetto da circa 5-6 milioni di euro per lo stadio comunale Daniele Mariotti. Servivano interventi molto importanti alle tribune e agli spogliatoi. Abbiamo pensato, oltre ai finanziamenti ottenuti con Rigenerazione Urbana, di chiedere altri soldi per risolvere la questione delle tribunette al Mariani e della pista di atletica leggera. Grazie all’emendamento passato in commissione bilancio, tutto questo sarà fattibile, a vantaggio concreto dello sport e del turismo sportivo". Sartoni, in merito alla polemica sugli spogliatoi provvisori al sussidiario Mariani, ha risposto che la giunta precedente aveva dato mandato a un funzionario di provvedere. L’ex vicesindaco ha dichiarato anche che "il 20 dicembre Elly Schlein, segretario del Pd, su una pubblicazione apparsa anche on line ha criticato, con riferimenti chiari e diretti, questo e altri contributi concessi nella finanziaria".

Gli interventi inseriti nel progetto di ristrutturazione dello stadio comunale saranno scorporati in vari lotti funzionali, il primo dei quali coperto coi fondi già disponibili. Il quadro economico complessivo è di 2,2 milioni di euro. Tra gli interventi previsti nel primo lotto, evidenzia "il recupero, il risanamento e il rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta, comprese le azioni sulle fondazioni e sulla copertura. A questi si aggiunge il rifacimento del manto di copertura, il ripristino del calcestruzzo ammalorato e il rinforzo delle strutture di fondazione. È prevista la demolizione degli spogliatoi esistenti e di parte della ex casa del custode, con la successiva ricostruzione e l’ampliamento, sempre da adibire a spogliatoi, oltreché a nuovi spazi di servizio relativi all’attività sportiva. Daniele Bernardini