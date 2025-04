Alla scoperta dei tesori d’arte. Ecco le visite guidate domenicali: "Percorsi tra passato e futuro"

Le domeniche belle, quando si scopre il territorio e si ammira la grande bellezza di tesori che vi sono custoditi. Stiamo parlando di "Domenica Più", il ciclo di visite guidate gratuite per scoprire la mostra promossa dal Sistema Museale Pistoiese "Nuovi percorsi tra passato e futuro": cinque mostre per un sistema museale. Ecco cosa c’è in programma e come partecipare. Il primo appuntamento è per domenica quando sarà possibile visitare il Museo di San Salvatore e il Museo Civico d’arte antica a Pistoia. La partenza è prevista per 15con il bus navetta da Pescia, in piazza XX Settembre, con eventuale fermata intermedia a Monsummano Terme, se richiesta. Dalle 16.15 alle 17.45 si svolgeranno le visite guidate al Museo di San Salvatore per conoscere la mostra "Frammenti di storie. Archeologia dall’Antico Palazzo dei Vescovi" e al Museo Civico d’arte antica per visitare l’esposizione "Dalla città al museo: la galleria illustre dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti a Pistoia nelle collezioni civiche".

Alle 18 è prevista la partenza per il rientro a Pescia, in programma per le ore 19. Si prosegue domenica 13 aprile con la visita guidata al Museo della Carta a Pescia. Medesima organizzazione: la partenza è in programma alle 15 con bus navetta da Pistoia, in piazza San Francesco, con eventuale fermata intermedia a Monsummano Terme. Dalle 16.15 alle 17.45 si svolgerà la visita guidata al Museo della Carta per conoscere la mostra "Giuseppe Ungaretti, il Porto Sepolto 1923. Storia di un’edizione". Alle 18 la partenza per Pistoia con arrivo in piazza San Francesco. Infine, domenica 27 aprile, sarà la volta della Gipsoteca Libero Andreotti a Pescia: dalle 16.15 alle 17.45 si terrà la visita guidata alla Gipsoteca Libero Andreotti per conoscere la mostra "Due secoli di disegno. Opere dalle collezioni civiche di Pescia". Tutte le visite si effettuano su prenotazione obbligatoria e sono tenute dalla guida turistica ambientale Caterina Bellezza. È possibile riservare il proprio posto contattando la guida al numero 320-0768294 o scrivendo una mail a [email protected] Per il mese di maggio le visite si terranno domenica 11 e 18 maggio e, infine, domenica primo giugno. C’è ancora altro, dunque, da scoprire.