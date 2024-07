Rifiuti, intesa del Comune con Alia. Soluzioni per migliorare la raccolta

ABETONE CUTIGLIANO

Si è tenuto nei giorni scorsi un positivo confronto tra i rappresentanti del Comune di Abetone Cutigliano e quelli di Alia Spa, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Dall’incontro sono emerse diverse soluzioni da applicare alle numerose criticità emerse nel corso degli anni. Nel territorio del Comune non è stata istituita la raccolta porta a porta di alcune tipologie di rifiuti, pertanto vengono tutti conferiti nei cassonetti, aumentandone la numerosità.

"Anche per questo, il primo degli interventi concordati – spiegano il sindaco, Gabriele Bacci e il consigliere Leonardo Corsini – prevede che in ogni casa, o albergo, sia disponibile uno stampato nel quale siano evidenziati i punti di raccolta, in modo che i visitatori non debbano andare a cercarli. E’ inoltre prevista una applicazione telefonica, chiamata junker, che permette di individuare i luoghi di raccolta e quali tipologie di rifiuti vi sia possibile conferire". Una delle criticità individuate è quella dei tempi di risposta alle segnalazioni: queste saranno prese in carico e smistate dal consigliere Leonardo Corsini, delegato a occuparsi della gestione di tutto quanto riguarda i rifiuti. Corsini ha garantito la massima collaborazione, ma allo stesso tempo ha chiesto la massima rapidità nella soluzione dei problemi che saranno segnalati. Preso atto che lo spazzamento non si è rivelato soddisfacente rispetto ai bisogni, è stato ipotizzato un piano che preveda, con anticipo di alcuni mesi, gli interventi preparatori alla corretta manutenzione di tutte le aree, in modo da soddisfare le esigenze e prevenire i possibili disservizi, tenuto conto dei flussi turistici, quindi punti di picco e momenti di calo e non come avvenuto in passato in cui diverse spazzature venivano fatte "a macchia di leopardo".

Ultimo degli interventi affrontati è il potenziamento dell’area di Mastrocarlo, per poter smaltire gli sfalci e i residui dei tagli delle piante, con prevalente attenzione alle caratteristiche stagionali. Infine, nel mese di settembre, ci sarà un incontro con l’Ato Toscana Centro e Alia da cui far nascere un piano del servizio e del conseguente decoro. "Da questo incontro usciamo soddisfatti – ha detto il sindaco Bacci – i reciproci impegni sono numerosi, ma sono stati spiegati e chiariti. Mi aspetto una collaborazione fattiva che valorizzi l’intero territorio comunale come merita".

Andrea Nannini