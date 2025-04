TheRive con "Tax Song". Anteprima al Santomato

Il Santomato Live stasera, sabato 26 aprile, ospita il trio pratese TheRive che qui presenterà in anteprima il videoclip del nuovo singolo "Tax Song", apertura di LeBron Johnson, volto nuovo e talentuoso della black music italiana. I TheRive hanno infatti pubblicato di recente il loro primo lavoro "Soundtrack per film che non vanno da nessuna parte, Volume 1", disponibile da qualche settimana su tutte le maggiori piattaforme e in formato fisico cd e audio-tape. "Tax Song" rappresenta in pieno il mood straniante dei testi dell’intero album che ritraggono una società in cui l’uomo rincorre l’effimero, ciò che può comprare con il denaro che ha sudato, senza però trovare la felicità, perché questa risiede in cose non negoziabili. Il videoclip, che vede protagonista l’attore pratese Davide Gonfiantini, è stato girato in un casolare nelle campagne di Castelfiorentino da Gianluca Di Stefano e Jacopo Bucciantini. Storia e sceneggiatura sono state curate dagli stessi membri della band.

Il videoclip sarà disponibile da lunedì 28 aprile, sul canale YouTube della band. Composta da Gianluca Di Stefano (voce, chitarra, synth), Matteo "Hesher" Totaro (batteria, percussioni) e Matteo Bellesi (basso, voce, synth), la band si contraddistingue per uno stile che combina l’alternative rock alla new wave, sfiorando electropop e una scrittura cantautorale. Archiviato questo opening davvero interessante, il palco sarà come anticipato di LeBron Johnson, voce potente e raffinata al tempo stesso, la cui musica è pura contaminazione tra funk soul R&B e blues, con una vena di "musica indipendente". Da questa fusione deriva una sonorità moderna, un sound intenso, intriso di groove e feeling. L’artista proporrà brani originali misti a cover di artisti come Marvin Gaye, Nina Simone e Black Pumas. La band è formata da Andrea Pititto, in arte Andy Pitt, chitarrista e ideatore del progetto, con Alberto Pavesi alla batteria, Filippo Romano a organo/tastiere + Leslie 760 e Davide Medicina al basso. Come sempre la musica inizia intorno alle 22. Prima per chi lo desidera cena a buffet. Per prenotazioni ci sono i numeri sempre attivi 0573.760747; 333.4657051 o 338.1301004. Il Santomato Live è di casa al circolo Arci di Santomato in via Montalese 25/A.

l.m.