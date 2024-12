"Vigili in Arte": la creatività dei pompieri

Una mostra per ammirare le opere che appartenenti al corpo dei vigili del fuoco nei loro momenti liberi realizzano mettendo in atto le proprie esperienze artistiche e aspirazioni: è "Vigili in arte", dentro all’oratorio del Santissimo Crocifisso, in corso Gramsci 150 (nella piazzetta adiacente al liceo Forteguerri). La mostra, a cura dell’associazione nazionale Corpo dei vigili del fuoco in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, presenta circa 60 opere di vario tipo, tra dipinti, sculture, fotografie, scelte da un’apposita commissione tra tutte quelle pervenute alla sede centrale di Roma.

L’esposizione è giunta all’undicesimo anno, e fino al 2023 veniva allestita a Roma dentro la sede della scuola di formazione per servizi d’emergenza, ma ora per la prima volta è stato deciso di renderla itinerante. Ecco perché in queste giornate dedicate al Natale e fino al 12 gennaio è possibile visitarla a Pistoia, dopo un periodo già trascorso a Torino e a Milano. Un’occasione importante anche per entrare all’interno dell’oratorio, un gioiello dell’arte e architettura barocca. "Siamo orgogliosi di poter aprire alla cittadinanza questo luogo così suggestivo – ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Pistoia Fabrizio Priori – allo stesso tempo diamo visibilità ai manufatti che i nostri colleghi di tutta Italia e alcuni da oltreconfine hanno realizzato quando sono fuori dagli impegni lavorativi. Un modo a volte per liberarsi dalla pressione che un lavoro come il nostro comporta, infatti mentre alcune opere fanno riferimento ai nostri attrezzi del mestiere, molte altre invece rappresentano paesaggi o altri aspetti della vita quotidiana".

All’inaugurazione, domenica 15 dicembre, erano presenti oltre ai volontari che si alterneranno nel tenere aperto l’oratorio tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18,30, esclusi Natale e capodanno, Leonardo Melani, presidente della sezione di Pistoia dell’associazione nazionale e Isabella Mati, in rappresentanza del sindaco Alessandro Tomasi.

"Il Comune di Pistoia è felice del fatto che l’associazione possa tenere aperto l’oratorio permettendo ai cittadini di visitarlo – ha osservato Isabella Mati – si tratta di un sito prezioso, all’interno di un’area che un tempo era sede della caserma dei vigili del fuoco e che sarà coinvolta nel progetto di rigenerazione urbana, per il recupero della ex caserma e un adeguamento per la maggiore e migliiore fruibilità del giardino Paolo Novelli".

Un luogo significativo proprio per l’intitolazione del giardino a un collega, come ha sottolineato Melani: "Paolo Novelli era un vigile del fuoco del comando di Pistoia che sacrificò la sua vita durante un intervento sulla montagna pistoiese. Con questa mostra abbiamo l’occasione anche per ricordarlo e commemorarne la memoria".

Daniela Gori