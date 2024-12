Vicofaro, la Lega va al Viminale: "Ripristinare legalità e sicurezza"

PISTOIA

Una delegazione della Lega, con la consigliera comunale Cinzia Cerdini, il segretario comunale Andrea Allori e il segretario regionale Luca Baroncini, è stata ricevuta al Viminale dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. All’ordine del giorno dell’incontro (presenti anche il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina e il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Laura Lega) – le problematiche legate alla presenza di immigrati nella parrocchia di Vicofaro. Una situazione che, ha spiegato la delegazione, "visti anche i recenti episodi di cronaca, desta preoccupazione nei residenti e nelle istituzionii".

In una nota, la Lega spiega che sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica "c’è la massima attenzione, e massimo è l’impegno nel dialogo con la Diocesi per il rispetto delle regole e per una convivenza sociale all’interno dei canoni di legalità". Inoltre, è stata sottolineata la necessità del rispetto degli obblighi di identificazione degli ospiti, "per garantire e prevenire ogni rischio per la sicurezza del quartiere e l’incolumità degli ospiti stessi all’interno di spazi che non risultano adeguati. Agli esiti di questa verifica già avviata, saranno disposti gli interventi conseguenti e necessari. "Ringrazio il Sottosegretario per l’attenzione e la sensibilità dimostrata dando indicazioni concrete e Allori e Baroncini per aver reso possibile questo incontro", ha commentato Cinzia Cerdini.