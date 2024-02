Viale Arcadia, c’è rabbia: "Una strada pericolosa"

La viabilità nella zona di Porta San Marco è un problema che quotidianamente tiene banco per i residenti della zona ma anche per gli automobilisti che, soprattutto nelle ore più calde della giornata, impiegano un notevole quantitativo di tempo per percorrere poche centinaia di metri. A segnalare le criticità è stato il Comitato dei Cittadini del viale Arcadia, il quale ha posto l’accento non solo sui disagi causati dal traffico ma anche sulla delicata questione della sicurezza stradale lungo il Viale, nuovamente al centro delle cronache dopo l’incidente di due settimane fa che ha visto coinvolto un motociclista. Nel giugno 2023 il Comitato ha raccolto oltre quaranta firme necessarie a presentare al Comune di Pistoia due petizioni, al fine di evidenziare sia le problematiche relative alla circolazione stradale sia la mancata sicurezza del Viale Arcadia e delle strade limitrofe. A tali petizioni non però mai stata data alcuna risposta, nemmeno dopo solleciti telefonici, e il Comitato ha deciso di rivolgersi al Difensore Civico della Toscana, un ente che punta ad agevolare la risoluzione di conflitti tra il cittadino e le istituzioni, il quale ha provveduto ad inviare un sollecito ufficiale via Pec al Comune di Pistoia: "Siamo in attesa quanto meno di una risposta – dicono dal Comitato – che crediamo sia necessaria visto che la problematica della zona di Porta San Marco riguarda da vicino un numero importante di cittadini pistoiesi. Da quando nell’estate 2022 è stato invertito il senso di marcia di Via Tripoli, rendendola di fatto una via privata e per la quale è pressoché inutile passare, il traffico nelle zone interessate è drasticamente aumentato. Nella petizione abbiamo quindi chiesto di ristabilire il senso unico nel verso opposto, da Via Nerucci verso Via Sestini, oltre che di invertire il senso unico vigente tra Via Toti e il primo tratto di Via di Bigiano. Infine, crediamo che sarebbe doveroso prolungare Via del Fornacione fino a Via di Bigiano per snellire il traffico nelle vie adiacenti".

L’altra questione riguarda la sicurezza stradale, tornata d’attualità dopo l’incidente che ha visto coinvolti un’automobile e un motociclista: "Viale Arcadia è un tratto stradale molto trafficato – sottolinea il Comitato – e che viene spesso percorso ad alta velocità, con l’inevitabile rischio per pedoni e ciclisti. A complicare il tutto le condizioni del manto stradale che non sono all’altezza. La nostra richiesta è quella di installare una postazione fissa di autovelox, ben più utile rispetto ad un ulteriore dosso, oltre che quella di riasfaltare la strada con asfalto fonoassorbente, anche per diminuire un inquinamento acustico".

Michele Flori