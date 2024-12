Via Vannucci . A gennaio parte il restyling

PISTOIA

La riqualificazione della zona intorno a via della Costituzione, via Zamenhof, e largo Treviso sta proseguendo oramai da mesi e, con l’inizio del nuovo anno, vedrà aprirsi il cantiere probabilmente più importante ed impattante. Proprio in questi giorni, infatti, il Comune ha già emesso l’ordinanza di divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli lungo via Atto Vannucci dal 7 gennaio al 9 maggio 2025. Cinque mesi di stop al traffico per permettere i lavori di trasformazione della strada in un percorso prettamente pedonale con lo spostamento dei passaggi degli autobus in altra zona: progetti, questi, che dovranno essere presentati a stretto giro per farli conoscere alla cittadinanza visto che, per le auto, la strada è già ad accesso limitato per i residenti. L’intervento rientra nei progetti di rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e comunque legati alla riqualificazione Pnrr di San Lorenzo, andandosi a collegare col cantiere tutt’ora in corso su Largo Treviso. Pertanto si prospetta un restyling totale in via Atto Vannucci diventando, a tutti gli effetti, la strada di accesso al centro dalla zona sud della stazione ferroviaria, con un ruolo rinnovato di corso pedonale vocato interamente al commercio oltre a rivedere molti dei sensi di percorrenza delle arterie stradali di tutto il quartiere. Questo anche per favorire ulteriormente il ruolo della Ciclovia del Sole che entrerà in città proprio da Largo Treviso per passare attraverso via XX Settembre e raggiungere la stazione. Passate le vacanze di Natale, quindi, spazio alle ruspe e agli operai del cantiere e, allo stesso tempo, ci sarà da rivedere anche quella che è l’attuale disposizione nella zona dei banchi del mercato ambulante.

S.M.