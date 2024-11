Via Ribocco, il traffico è in tilt. Un incubo per gli abitanti. Strada disastrata e pericolosa

"La nuova viabilità di Pieve a Nievole ha peggiorato le condizioni del traffico a Monsummano. Su via Ribocco, entro primavera riasfalteremo". Parola di assessore. È un braccio di ferro quotidiano quello tra gli abitanti di via Ribocco, che ci segnalano numerosi disagi nella loro strada e il Comune di Monsummano. "La situazione è complessa – fanno sapere i cittadini – più volte abbiamo contattato per e-mail e consegnata al protocollo una lettera firmata da diversi abitanti della zona ma senza successo. Delle richieste presentate solo una minima parte sono state affrontate". Le segnalazioni esposte nella lettera firmata da abitanti di via Ribocco dello scorso marzo e poi inviata nuovamente per e mail ad aprile riguardano le condizioni disastrate e la pericolosità del manto stradale, la mancanza di marciapiedi, la circolazione di camion sopra i 35 quintali e a volte anche tir nonostante i cartelli di divieto, la dimensione troppo stretta della strada e parte della segnaletica orizzontale e verticale è vetusta "Avevamo proposto di istituire il senso unico nella strada - proseguono gli abitanti - come è già stato fatto, a volte anche inspiegabilmente, per altre vie del centro cittadino". Sul tema risponde l’assessore Arcangelo Crisci (nella foto) che rassicura che per la primavera del prossimo anno buona parte della strada sarà almeno asfaltata.

"Non abbiamo soldi per rifare le strade. I governi hanno messo i soldi per fare il 110, hanno dirottato quelli già impegnati per le strade, negli investimenti per l’efficientamento energetico e così abbiamo dovuto interrompere i lavori già in corso su alcune strade per destinarli a rifare gli infissi al teatro, altrimenti li avremmo persi. Ma la realtà è che nelle casse del Comune non ci sono soldi e i governi non ci hanno dato fondi per rifare le strade. La riasfaltatura di via Ribocco la faremo a scomputo dei lavori fatti per gli allacciamenti della fibra. Per il resto delle richieste, sono molto difficili da attuare. La strada è troppo stretta per farci i marciapiedi, e con la nuova viabilità di Pieve a Nievole il traffico converge su via Ribocco usandola come scorciatoia. Non abbiamo agenti a sufficienza per tenerli a guardia dei camion che passano di lì nonostante i divieti. Per il senso unico, valuteremo".

Arianna Fisicaro