Via Montalbano rinasce Il piano per riqualificarla adesso ha anche un logo

Prosegue il percorso per la rigenerazione di via Montalbano a Quarrata, che adesso ha anche il logo, presentato ieri mattina alla stampa. L’emblema del progetto “Mobilitiamoci“ ha tre righe verdi che rappresentano la strada, affiancati dalla Q azzurra di Quarrata, nove tondi gialli e altrettante crocette viola che simboleggiano la cittadinanza e il tessuto urbano. Gli stessi colori tornano sulla retta che sta a indicare il processo partecipativo iniziato a gennaio quando a villa La Magia l’amministrazione comunale presentò agli addetti ai lavori e alla cittadinanza il piano per ridare vita alla strada principale del centro quarratino, finanziato dall’Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione di Regione Toscana. Già in programma i prossimi due incontri, il 29 aprile e il 6 maggio, (quello finale è previsto per la fine di maggio) con i potenziali attori del rinnovamento e della coprogettazione, come imprenditori, associazioni, privati. Intanto la prima fase del progetto, quella dell’indagine e dell’ascolto, che il Comune ha affidato alla società di pianificazione territoriale “Avventura urbana“, sta giungendo al termine.

Dopo le interviste a una sessantina di stakeholders e a altrettanti cittadini – che vanno ad aggiungersi ai circa cento rappresentanti delle realtà economiche del territorio presenti al primo incontro – comincia a prendere forma la lista di potenzialità e di criticità. "I dati dell’indagine sono ancora in fase di rielaborazione – ha spiegato Chiara Chiari collaboratrice di “Avventura urbana“ ieri mattina – ma sono già emersi alcuni punti, come l’atteggiamento favorevole nei confronti del progetto e le aspettative per la rinascita dell’area".

Partendo dai risultati dell’indagine conoscitiva, spetterà poi al dipartimento di architettura dell’Università di Firenze l’elaborazione di un master plan, che ipotizzi un piano di programmazione territoriale. "La rigenerazione di via Montalbano riguarda anche il tessuto urbano e sociale del centro cittadino", ha osservato il sindaco Gabriele Romiti, che con gli assessori Patrizio Mearelli (Lavori Pubblici) e Simone Niccolai (Urbanistica e Programmazione Territoriale) ha illustrato il progetto. "Il vantaggio di questo modo di lavorare è nel valore sociale che nasce dal rendere partecipi i cittadini della trasformazione, che sia la creazione di nuovi servizi o di migliorare quelli esistenti – hanno aggiunto Mearelli e Niccolai –. E per favorire gli interventi di rigenerazione ci saranno facilitazioni e incentivi e facilitazioni".

Daniela Gori