Via Lunga e Riacci, primo step. Riapertura in sicurezza. Ma col maltempo sarà chiusa

Via Lunga e Riacci verrà riaperta provvisoriamente il prossimo ottobre, installando due barriere mobili a monte e a valle della strada. Un primo intervento da 30mila euro che permetterà se non altro alle auto di tornare a percorrere quella strada, quando però le condizioni meteo lo permetteranno: in caso di allerta arancione, ad esempio, sarà infatti chiusa al transito per poi riaprire quando l’allarme sarà passato. L’intervento definitivo propedeutico alla riapertura senza vincoli è invece in corso di progettazione, con l’obiettivo di affidare il cantiere entro la prossima primavera. Lo hanno assicurato il sindaco Gabriele Romiti e il vice-sindaco Patrizio Mearelli, che hanno così fatto il punto sulla riapertura di una delle due principali strade (l’altra è via di Lucciano) chiuse a seguito dell’alluvione dello scorso 2 novembre.

Gli interventi propedeutici alla riapertura provvisoria partiranno a metà mese e riguarderanno la disostruzione e stasatura dell’attuale attraversamento tombato, la ricalibratura del materiale di sovra-alluvionamento depositatosi durante l’evento calamitoso nell’alveo per un tratto di alcuni metri a monte e a valle dell’attraversamento (con riposizionamento del materiale nelle zone che hanno subito maggior erosione) il ripristino dei tratti maggiormente danneggiati dall’acqua e il restringimento della carreggiata dove la banchina è ancora erosa. Il limite di velocità sarà oltretutto abbassato a 30 km/h.

"I nostri uffici comunali hanno trovato un accordo con il Genio Civile per la riapertura temporanea e provvisoria di via Lunga e Riacci – ha confermato il primo cittadino - i lavori inizieranno a metà settembre e la strada verrà riaperta a inizio ottobre. Un passo provvisorio ma importante e fondamentale per garantire la circolazione di questa importante strada di collegamento tra Tizzana e Colle e utilizzata per gli spostamenti tra il nostro Comune e quello di Carmignano". Una scelta effettuata per ridurre i tempi, considerando che per la riapertura definitiva il Genio Civile chiedeva di prevedere l’installazione di tubature quattro volte più grandi delle attuali, con un relativo aumento dei tempi progettuali ed esecutivi dei lavori (oltre che un considerevole aumento dei costi). E queste ultime operazioni, dopo la Conferenza dei Servizi, saranno effettuate entro i primi quattro mesi del 2025. Prima di novembre dovrebbero infine essere affidati i lavori per poter riaprire anche via di Lucciano.

Giovanni Fiorentino