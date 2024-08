Via Lunga chiusa dall’alluvione: studio sui lavori e parziale apertura

"Abbiamo intanto stanziato 30mila euro per ripristinare la segnaletica stradale rimossa o danneggiata dall’alluvione dello scorso novembre. E nei giorni scorsi, è stato affidato l’incarico". Lo ha fatto presente il vice-sindaco Patrizio Mearelli, facendo il punto della situazione anche a seguito della mozione sull’argomento presentata da Fratelli d’Italia ed approvata dal consiglio comunale nella scorsa seduta. "A causa dell’alluvione, ancora oggi vi sono cartelli stradali mal sostituiti, strisce pedonali quasi completamente cancellate, linee di mezzeria non più visibili e strisce di delimitazione delle aree a parcheggio non più facilmente individuabili – hanno affermato i consiglieri di FdI Irene Gori, Ennio Canigiani e Patrizia Santini – chiediamo al sindaco e alla giunta di intervenire in primis per ripristinare la segnaletica orizzontale".

Una delle tante cicatrici lasciate dall’evento atmosferico dello scorso autunno, per un primo intervento di ripristino che dovrebbe partire da viale Europa e da via Torino per poi spostarsi verso il centro. Qualora le risorse stanziate non dovessero essere disponibili, l’amministrazione potrebbe effettuare una nuova variazione di bilancio il prossimo settembre. E per restare in tema ci sono infine ulteriori aggiornamenti anche in merito ad una delle strade maggiormente flagellate dall’alluvione, ossia via Lunga o Riacci: in questo caso il problema non riguarda la segnaletica, quanto la data di possibile riapertura di una strada che è di fatto chiusa dai giorni immediatamente successivi allo scorso 2 novembre. Nelle scorse settimane era stato affidato l’incarico per uno studio idrologico propedeutico all’operazione di messa in sicurezza definitiva della strada: nella migliore delle ipotesi, si conta di poter riaprire una parte di via Lunga il prossimo settembre, per poi completare i lavori e procedere alla riapertura dell’intera strada entro il prossimo ottobre".

Giovanni Fiorentino