Via Bruno Buozzi e Piazza Daghini diventeranno a senso unico

Via Bruno Buozzi e Piazza Daghini diventeranno permanentemente a senso unico, per armonizzare la circolazione veicolare e tutelare maggiormente l’incolumità dei cittadini a seguito di alcune criticità riscontrate in più occasioni. Queste le novità relative a Casalguidi e Cantagrillo, firmate nei giorni scorsi dal comandante della polizia municipale Nicola Bruni. Per quel che riguarda via Buozzi, il Comune ha fatto sapere che la proposta va nella direzione dell’incremento della sicurezza stradale "in quanto il tratto in curva a doppio senso e la conseguente immissione su via San Biagio costituiscono elemento di criticità, data l’esigua larghezza della sezione stradale e la presenza di macchine in sosta sia sul lato destro che sul lato sinistro".

Su queste basi, secondo l’ordinanza, sarà quindi istituito un senso unico di circolazione veicolare con ingresso da via San Biagio ed uscita attraverso le due viabilità perpendicolari, via Giuseppina Morelli e via Traversa Montalbano.

Discorso simile per quel che riguarda Piazza Daghini: secondo l’ente "è presente una intersezione a visibilità ridotta potenzialmente pericolosa", anche perché "durante il periodo di apertura stagionale dell’impianto sportivo delle piscine molte autovetture vengono lasciate in sosta vietata nella parte centrale del parcheggio".

Anche in questo caso sarà istituito un senso unico di circolazione nella parte di parcheggio limitrofa alla struttura sportiva (circolazione veicolare con direttrice est-ovest) in modo da eliminare l’incrocio. Ed è prevista infine la realizzazione di nuovi stalli di sosta per le automobili.

Giovanni Fiorentino