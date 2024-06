Cinque racconti di Zinaida Gippius

E’ uscita, per la prima volta in Italia, una raccolta di cinque racconti - uno dei quali, "Il sorriso" dà il titolo al volume della scrittrice russa Zinaida Gippius. L’iniziativa si deve a "Via del Vento edizioni", di cui è proprietario e direttore il pistoiese Fabrizio Zollo (nella foto, dal suo profilo Facebook). Una piccola quanto illustre casa editrice con sede in via Vitoni a Pistoia e che offre ai lettori pregevoli e rare pubblicazioni.

I personaggi dei racconti, scritti negli anni ‘30, rappresentano tutti gli strati della società: ricchi, poveri, professori, studenti, letterati, contadini e bambini di tutte le età, sui quali sono incentrati numerosi testi della scrittrice.

Nei suoi racconti c’è spesso la contrapposizione tra uomini e donne, che sono considerate più integre e forti dei maschi, definiti addirittura "superflui". Amore e odio sono i due principali sentimenti nella prosa della Gippius, affermatasi come una delle figure più interessanti degli anni ‘30, divenuta presto un’icona letteraria, la cui influenza è stata percepita da quasi tutti gli esponenti del mondo letterario russo.