Verso le elezioni. C’è la quarta lista: "Agliana al Centro". La candidata è Torresi

C’è una nuova lista civica in corsa alle prossime elezioni amministrative. Sabato 6 aprile, alle ore 11, in piazza IV Novembre, al numero 37, si terrà la presentazione di Agliana al Centro. "Una nuova lista civica, che correrà con coraggio e determinazione nella prossima sfida elettorale di giugno, è la novità delle prossime elezioni amministrative", annunciano i promotori del progetto. "Della nuova formazione – comunicano – fanno parte cittadini aglianesi, appartenenti ad associazioni, movimenti, partiti politici e forze civiche che hanno deciso di condividere insieme un percorso innovativo e riformista per Agliana.

La novità che si presenta alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno ad Agliana – spiegano ancora da Agliana al Centro – è caratterizzata dalla scelta di rappresentare un’alternativa forte e unitaria per tutti coloro che non si riconoscono appieno nei percorsi politici e amministrativi da sempre presenti in città".

Sabato mattina, durante la conferenza stampa che si terrà nei locali che sono anche la sede di Agliana al Centro, saranno presentati il candidato sindaco e la squadra di lavoro che prende parte attiva al progetto. Lo scopo è: "Mettere Agliana al centro della politica, distante dalla destra e dalla sinistra nelle forme più estreme", sostengono dalla nuova lista civica. Quindi una nuova alternativa che si apre, con l’obiettivo di riunire persone accomunate da un progetto che vuole mettere al centro Agliana e i suoi cittadini. Da quanto si apprende ci sarà un unico simbolo, nel quale potrebbero riconoscersi componenti di altre liste civiche o di partiti di area moderata.

Con la lista civica Agliana al Centro, sono al momento quattro le candidature a sindaco per la prossima tornata elettorale e, secondo le voci che circolano in questi giorni, la nuova lista avrebbe come candidato a sindaco un nome femminile: quello dell’avvocato Ambra Torresi, volto conosciuto poiché nel 2019 è stata per alcuni mesi assessore con deleghe a scuola, associazioni, cultura, gemellaggi e pari opportunità. Una donna che da diversi anni ha manifestato un’alta attenzione per Agliana.

Dovrà sfidare il sindaco uscente Luca Benesperi, sostenuto da FdI, Lega, Forza Italia, Noi moderati e la lista civica Benesperi sindaco; il candidato del centrosinistra Guido Del Fante sostenuto da Pd, Azione con Calenda, Partito repubblicano italiano, Agliana in comune, Rifondazione comunista, Sinistra civica ecologista, Sinistra italiana e Roberto Bertini candidato del Pci.

Piera Salvi