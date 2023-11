Verso il ritorno in aula. Lezioni in sede a turni

Ripartite da ieri le attività didattiche nella scuola primaria di Catena, dopo la chiusura per gli eventi calamitosi del 2 novembre che hanno reso opportuno fare verifiche sugli eventuali danni alle coperture. Ospitati da ieri alla scuola dell’infanzia di Casini anche i bambini di quella di Barba, che riaprirà invece martedì 20 novembre. Ieri i due plessi hanno ricevuto la visita del sindaco Gabriele Romiti per un ultimo sopralluogo e un augurio di buon proseguimento. Tempi più lunghi per la sede centrale delle scuole medie Dante Alighieri, che per l’ubicazione vicino alla Fermulla è stata la più colpita dall’alluvione. Da venerdì 17 però le lezioni riprenderanno nella sede succursale dove sarà organizzata una frequenza a giorni alterni, con le classi divise in due turni.

D.G.