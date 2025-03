Venduta la Palazzina ’Ferme’ le Panteraie

Nessuno si è fatto avanti per i beni strategici delle Terme, in occasione della procedura organizzata a luglio dello scorso anno. In quell’occasione l’offerta minima irrevocabile per l’acquisto dei beni immobili non strategici era stata fissata a 42 milioni e 158.725 euro, scesi di circa il 20% in occasione dell’appuntamento di oggi. Sarà questo il giorno in cui arriverà qualche offerta? Non resta che attendere per sapere se la vendita dei beni strategici delle Terme arriverà a una conclusione oggi o sarà necessario un altro appuntamento.

Mentre si attendono segnali sulla sorte dei principali immobili delle Terme, qualcosa ha iniziato a muoversi sul fronte di quelli considerati non strategici. La Palazzina Presidenziale di viale Diaz, ribattezzata Palazzina Fideuram per la presenza della nota società finanziaria all’interno dell’edificio, è passata di proprietà, il 25 febbraio scorso. Una società immobiliare ha presentato l’unica offerta nell’ambito della procedura di vendita. La nuova proprietà è riuscita così ad acquistare l’immobile per una cifra di circa un milione e 300mila euro. La somma consentirà di completare il pagamento dei creditori privilegiati della società. Tra questi, c’è una parte del personale, gli artigiani e i professionisti che attendevano di essere pagati.

La Palazzina Presidenziale, per decenni la lussuosa abitazione dove risiedeva il direttore generale delle Terme, ormai da tempo non svolgeva più questa funzione. Lo stesso giorno era stata fissata anche la procedura per la cessione delle Panteraie, il complesso formato da discoteca e piscina che ha fatto la storia di Montecatini. Il prezzo base era di quattro milioni e 264mila euro, ma, come già detto, nessuno si è fatto avanti per l’attività, al momento gestita con successo dai fratelli Calugi. Il locale, in funzione dal 1956, ha sempre riscosso grande successo tra i montecatinesi e i turisti, diventando, nel corso dei decenni, un vero tempio della vita notturna.

