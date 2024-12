Vendita del 'Capannone': storico albergo ristorante diventa centro scout nella Foresta del Teso

Approda in Consiglio comunale la vendita del 'Capannone', storico albergo ristorante a metà strada tra il paese di Maresca e la Casetta Pulledrari, dove termina l’asfalto e si entra nel cuore della Foresta del Teso. L’immobile, che pare risalga nella sua prima costruzione al 1480, era chiuso da ormai da molto tempo perché il gestore aveva fatto scelte diverse traferendosi fuori regione e, in vendita da diversi anni; nessuno era voluto subentrare, nonostante l’attività godesse di ottima fama.

Il punto all’ordine del giorno era in calendario a seguito di una interpellanza del gruppo "Cambiare". Dopo un molto vivace e reciproco scambio di accuse di mancanza di rispetto tra Vivarelli (non mi può trattare come un bimbino dell’elementari) e la presidente Romagnani in merito alla iscrizione all’ordine del giorno dei temi Casetta Pulledrari e Capannone, è stato Luca Marmo, in una delle sue tre vesti, sindaco, presidente di Ucap e della Provincia, a rispondere ai quesiti.

Il bene, ha spiegato Marmo, è stato venduto all’asta per 100.750 euro all’Agesci 1 di Quarrata, 80mila dei quali provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che, dopo i necessari interventi, l’adibirà ad accoglienza degli scout, ripercorrendo una strada tracciata con successo dell’analoga esperienza di Spianessa.

La stima per rendere il Capannone perfettamente utilizzabile dovrebbe richiedere un intervento superiore ai 600mila euro che prevedono il rifacimento del tetto, si spera entro febbraio, la messa a norma di impianto elettrico e fognature, oltre a una ristrutturazione completa dell’interno per adattarla agli scout.

La decisione di puntare sullo storico fabbricato che tanto ha rappresentato nei successi turistici di Maresca, è stata valutata attentamente da persone che hanno dimostrato di conoscere bene e amare profondamente la Montagna pistoiese e particolarmente la Foresta del Teso.

Nel corso dell’anno si valuta che l’indotto creato dai campi degli scout si aggirerà attorno alle 6000 presenze coprendo le quattro stagioni, dai campi invernali a quelli pasquali fino a quelli estivi, con i "branchi" di lupetti, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, poi "esploratori" e "guide" dagli 11 ai 16, quindi rover e scolte dai 16 ai 20. Val la pena di ricordare che nella provincia di Pistoia gli scout dell’Agesci sono oltre 1200. Però i "grandi" dormiranno in tenda nei 4850 mq di proprietà, acquisiti nell’acquisto del fabbricato.

Si profila una bella avventura per un luogo dove alloggiano tantissimi bei ricordi, per i meno giovani risalenti a quando Romolino ‘pasturava’ mufloni a decine, che sono però, purtroppo, scomparsi.