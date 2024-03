Uscita A11 di Pistoia chiusa per due notti

Una notizia importante per tutti gli automobilisti e i camionisti che si troveranno a transitare da Pistoia arrivando dall’autostrada nelle ore notturne nei prossimi giorni.

Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, infatti, per consentire alcuni importanti lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 marzo, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene sia da Firenze sia da Pisa.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti di uscire al casello autostradale precedente. E dunque, per chi proviene da Firenze, Prato ovest; mentre per chi proviene da Pisa, Montecatini Terme.