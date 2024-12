Unicoop cerca personale in varie province toscane

Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Nei supermercati con sede in queste province, Unicoop Firenze è alla ricerca di personale addetto alla vendita. Sono richiesti orientamento al cliente, una spiccata predisposizione al lavoro di gruppo e un approccio orientato al rispetto delle regole. In oltre, è fatta richiesta della disponibilità e flessibilità al lavoro su turni part time, anche nei giorni festivi e nei fine settimana, curiosità e motivazione a crescere in un contesto stimolante e dinamico. La cooperativa operante nella grande distribuzione offre un contratto di lavoro a tempo determinato con orario part time di 20 ore. Altre figure richieste sono uno specialista nella commercializzazione del patrimonio immobiliare, un impiegato promo e fidelizzazione e uno specialista dello sviluppo territoriale. Per ulteriori informazione e per inviare la propria candidatura consultare il sito internet: unicoopfirenze.altamiraweb.com/annunci-lavoro