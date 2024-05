Un’estate all’insegna degli eventi per tutti i gusti: le anticipazioni

Un programma che sta via via definendosi, fra musica, sport e rappresentazioni di carattere medievale. Ma che ha già assunto una forma di massima, con i primi eventi già calendarizzati: è così che Serravalle si prepara a salutare l’arrivo dell’estate. Partendo dall’attività sportiva dicevamo, visto che è stata definita l’edizione 2024 del "Torneo dei Rioni": una kermesse che prenderà il via il prossimo 22 giugno, per concludersi il 30 giugno successivo dopo una settimana di partite (con il calendario delle singole gare che verrà ufficializzato più avanti). Anche gli appassionati di musica possono però già segnarsi le prime date, cominciando dalla classica: il 29 giugno (stando a quanto anticipato dal portale turistico della Piana e della Montagna, patrocinato da Regione Toscana) la Rocca di Castruccio dovrebbe ospitare il "Serravalle Opera", ossia l’appuntamento musicale dedicato come di consueto ai grandi classici della lirica. Anche in questo frangente gli artisti pronti ad esibirsi saranno resi noti nei prossimi giorni, al pari del calendario della ventitreesima edizione del "Serravalle Jazz": si comincia il 26 agosto, per chiudere il 29 agosto prossimo la manifestazione all’insegna del jazz italiano e internazionale.

A quel punto si saranno però concretizzati gli altri appuntamenti che mirano ad unire promozione del territorio, gastronomia ed attività sportive e ricreative tramite il progetto "Serravalle Medievale": stiamo parlando del "Palio dei Mercenari", del "Palio dei Rioni" e del corteggio storico in occasione di San Lodovico (dal 17 al 19 agosto). Decine di figuranti in abiti storici sfileranno come di consueto per le vie del paese riportando uno spaccato di vita medievale lungo il borgo, accompagnati da tamburini e sbandieratori provenienti da varie parti della provincia. La cornice, insomma, c’è già: resta da riempire il quadro, ma un primo conto alla rovescia può a conti fatti già partire.

Giovanni Fiorentino