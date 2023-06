Un’auto donata dagli eredi alla Misericordia in memoria di Osvaldo Ferretti

Pistoia, 8 giugno 2023 – La scomparsa di Osvaldo Ferretti ha lasciato un vuoto nel cuore dei familiari e della comunità di Valdibrana, ma il suo ricordo vivrà attraverso un atto di generosità che avrà un impatto duraturo sul lavoro della Misericordia nel paese. La donazione di una Fiat Panda voluta dagli eredi di Ferretti fornirà alla sezione uno strumento essenziale per svolgere le proprie attività, permettendo di raggiungere tempestivamente le persone bisognose e fornire loro l'aiuto necessario.

La Misericordia di Valdibrana è da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, offrendo servizi di soccorso sanitario, trasporto per emergenze mediche, supporto agli anziani e molto altro ancora. Grazie a questa generosa donazione, la sezione potrà svolgere il proprio lavoro in modo ancora più efficiente, facilitando l'accesso a zone difficilmente raggiungibili e garantendo una migliore copertura del territorio, garantendo una risposta rapida e tempestiva.

La Fiat Panda sarà utilizzata per trasportare le persone anziane, i disabili e comunque le persone in difficoltà presso i vari enti e servizi cittadini (visite presso medici di famiglia o specialistici, esami e terapie presso strutture sanitarie, ritiro medicinali in farmacia, pratiche presso uffici pubblici e postali).

“Il gesto compiuto dagli eredi di Osvaldo Ferretti – dicono dalla Misericordia – è un esempio di generosità e solidarietà che merita di essere riconosciuto ed evidenziato. È un segno tangibile dell'impegno della famiglia verso la comunità e della volontà di onorare la memoria di un caro sostenendo un'organizzazione che svolge un ruolo fondamentale nel fornire assistenza e supporto a coloro che ne hanno bisogno. Ancora una volta, esprimiamo il nostro profondo ringraziamento agli eredi di Ferretti Osvaldo per la loro generosità e per aver scelto la Misericordia di Valdibrana come destinatario di questa donazione. Il loro gesto avrà un impatto significativo sul lavoro quotidiano dell'organizzazione. La Misericordia di Valdibrana si impegna a utilizzare la donazione della Fiat Panda nel modo più responsabile possibile, migliorando la qualità dei servizi offerti alla comunità locale e onorando il ricordo di Osvaldo Ferretti con un servizio dedicato e compassionevole e continuativo”.