"Una vita stravolta. Basta buonismo"

"Vedo sempre gente ubriaca. Hanno perfino urinato a ridosso del mio cane perché abbaiava. Io sono sola, ho quasi ottanta anni, ditemi voi come faccio ad andare a dormire tranquilla. Quello che vedo io, la maggior parte della gente non lo vede. Io quando leggo i commenti di tutti questi bravi e buoni vado fuori dai gangheri, perché non sanno la vita che si fa noi. Non si può andare in un Tribunale, perché vogliono le prove. Se si fa una foto o un video, siamo minacciati di denuncia. Mi dite voi, come dobbiamo muoverci? Se c’è qualcuno che ce lo insegna. Io ho un cancellino appartato, dove vengono ad urinare. Allora ho messo un cartello, e ho ricevuto una telefonata intimidatoria".