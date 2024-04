Una vita nella moda con i Mazzei

Due pistoiesi, fratello e sorella, diventati cittadini del mondo per lavoro: Paolo (foto) e Paola Mazzei. Sarà la loro storia, avventura d’altri tempi in un mondo in cui le figure professionali nascevano direttamente sul campo, a farsi protagonista domani, venerdì 2 aprile, alle 21, al teatro Francini di Casalguidi. La serata sarà ricca di aneddoti e partirà sin dalla genesi di una passione, quella per la moda e le sfilate, diventati poi oggetto di lavoro ad alto livello per i due Mazzei. A intervistare il noto direttore artistico sarà un interlocutore di eccezione, il vicesindaco del Comune di Serravalle Federico Gorbi, amico di Mazzei e impegnato, in giovane età, nel mondo delle radio e della televisione. L’intervista prenderà spunto dal libro di Paola e Paolo Mazzei "Come aringhe sotto sale", ma spazierà su tanti argomenti legati al mondo della moda e della bellezza, anche raccontando episodi simpatici e divertenti. Il libro, edito da Romina Valentini nel 2021, racconta il viaggio lungo oltre quarant’anni nell’universo moda in tutta la sua complessità. Qui i due registi svelano con garbo e ironia retroscena e piccoli segreti di questo mondo magico, divertente e entusiasmante, ma altrettanto cinico e competitivo. "La stilista era decisamente scaramantica: prima di ogni sfilata, noi tutti addetti ai lavori venivamo ricoperti di sale grosso. Non potevamo dire di no e alla fine ci abituammo ma l’immagine era esilarante – è il passaggio che richiama il titolo –: aringhe sotto sale, ecco sì, ci sentivamo esattamente delle aringhe sotto sale". Un’occasione per passare una serata spensierata, ascoltando le parole di Paolo e Paola, avvolte dall’entusiasmo tipico di chi ha lavorato con tanta passione.