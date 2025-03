"Una vita interamente dedicata alla comunità"

"Sono felice che l’ufficio di Presidenza del Consiglio abbia accolto la mia proposta di offrire questo riconoscimento ad Annamaria Michelon Palchetti nel giorno della Festa della Donna, perché credo che il suo profilo sia particolarmente rappresentativo della determinazione che solo le donne sono capaci di esprimere. La vita di Annamaria è stata interamente dedicata alla sua comunità, affiancando costantemente l’impegno di moglie e di madre a quello di insegnante, amministratrice e negli ultimi trent’anni di insostituibile animatrice di iniziative culturali e sociali attraverso il Moica (Movimento Italiano Casalinghe) di Pistoia, di cui è stata fondatrice. Questa giornata è sicuramente una giusta celebrazione di un percorso straordinario che onora la città e la Toscana intera". Sono le parole pronunciate ieri mattina dalla consigliera regionale Federica Fratoni che ha proposto Anna Maria Michelon Palchetti per la solenne cerimonia che si è svolta a Palazzo Bastogi, a Firenze. Anna Maria è stata premiata insieme a Ida Balò, sopravvissuta alla strage di Civitella in Valdichiana; Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children dal 2020; Chiara Francini, attrice, scrittrice e conduttrice tv; Gina Giani, vicepresidente della Federmanager di Pisa; Nadia Giannattasio, già commissario capo responsabile dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili; Fosca Giannotti, professoressa di Informatica alla Scuola Normale Superiore di Pisa dal 2021; Marialina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio dal maggio 2016 e Pinuccia Musumeci, presidente e fondatrice di iosempredonna dal 1997 e presidente di Toscana Donna dal 2012.

"Le donne che celebriamo oggi – ha detto Francesca Basanieri, presidente della commissione regionale per le pari opportunità – le raccontiamo per le loro storie, per le eccellenze che sono, per l’esempio di vita, di passione, di coraggio, per le professionalità, ma le premiamo anche per la fatica che hanno fatto in un mondo che ha remato sempre contro". "Questa giornata, dedicata alle donne toscane – ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – è una delle iniziative di cui vado più fiero".

"L’8 marzo – ha concluso il presidente Eugenio Giani – rappresenta un elemento centrale nella vita, nei valori, nell’impegno che la Regione Toscana trasmette ai suoi cittadini e, quindi, la valorizzazione, attraverso questa premiazione, delle eccellenze che hanno caratterizzato la dimensione dell’universo femminile nella nostra regione".

Grande l’emozione di Anna Maria che ieri mattina ha avuto anche la bellissima sorpresa dell’arrivo, da Padova, della sorella Diana. "E’ stato tutto molto bello – ci ha detto – e commovente, è stata proprio la Festa delle Donne, tutte molto brave, e importanti". Tutti i presenti hanno ricevuto in omaggio il libro che Ezio Menchi ha dedicato ad Anna Maria Michelon Palchetti e che sarà presentato sabato 15 marzo, dalle ore 10, in Sala Maggiore, a Pistoia.

lucia agati