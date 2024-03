Una vita in polizia. L’abbraccio dei colleghi

PISTOIA

Abbracci e momenti di commozione hanno accompagnato ieri il momento di festa in Polizia per i pensionamenti. La Questura di Pistoia, con le rappresentanze di tutti gli uffici, ha salutato i colleghi al loro ultimo giorno di lavoro. Nella breve ma sentita cerimonia il Questore di Pistoia, Marco Dalpiaz, ha omaggiato e ringraziato il sostituto sommissario coordinatore Fabio Schiavetta, il sovrintendente capo coordinatore Gabriele Gabrielli, il vice sovrintendente Annamaria Buralli e l’assistente capo coordinatore Lorella Cazzato per la profonda dedizione con cui hanno svolto il loro lavoro al servizio dell’Amministrazione.

A salutare i colleghi in occasione del loro ultimo giorno di servizio erano presenti tanti poliziotti in servizio e a riposo, a testimonianza della serietà, professionalità e dedizione al servizio da sempre dimostrata. Il Questore, nel sottolineare questo momento di contemporanea gioia e tristezza per il vuoto che lasceranno i colleghi e nell’augurare loro ogni bene, ha ringraziato per l’encomiabile attività svolta al servizio delle istituzioni e dei cittadini, testimoniato dallo stretto legame da sempre esistente in provincia tra la Polizia di Stato e l’intera collettività.

Un particolare momento di commozione è arrivato quando il sostituto Schiavetta e il vice sovrintendente Gabrielli hanno ricordato, essendo la cerimonia nella sala a lui intitolata, quella tragica sera del 12 marzo 1987 quando, insieme di volante, venne barbaramente ucciso il loro collega Oreste Bertoneri.

Anche nel commissariato di Montecatini Terme, ieri, una breve cerimonia per il pensionamento di un dirigente. Il Questore di Pistoia ha salutato e ringraziato il Vice Commissario Fabio Grassi, in occasione del suo ultimo giorno di servizio nella città termale, per la profonda dedizione con cui ha svolto il suo lavoro al servizio dell’Amministrazione, rappresentando in oltre 40 anni di servizio un sicuro punto di riferimento per colleghi e cittadini tutti. Il Questore, nell’augurargli il meglio per il prosieguo della sua vita, ha sottolineato come il legame e la vicinanza con la Polizia di Stato rappresenta un legame profondo che rimarrà anche nei confronti di chi non indosserà più la divisa.