Una sfida faccia a faccia. Tutti i temi per il domani

I due candidati a sindaco si sono incontrati "faccia a faccia", in una serata organizzata martedì dalla Confcommercio, per esporre la propria visione del futuro del Comune montano. In un’ora e mezzo di confronto Andrea Tonarelli (lista civica “Siamo Abetone Cutigliano“) e Gabriele Bacci (lista civica “Vivi Abetone Cutigliano“) hanno riassunto al numeroso pubblico che aveva riempito la sala consiliare di Cutigliano, i propri programmi in vista delle elezioni amministrative, ormai alle porte. In sala c’erano, tra gli altri: Giampiero Danti, Rolando Galli, Andrea Formento, Simone Ferrari e Ronni Ceccarelli. Dopo i saluti degli organizzatori, portati dal vicedirettore di Confcommercio Pistoia e Prato, Marco Leporatti e dalla presidente dell’area montana, Claudia Venturini, il primo a parlare è stato Andrea Tonarelli. Viabilità, turismo, impianti, informazione, servizi e sistema neve sono stati gli argomenti su cui i due contendenti si sono confrontati, ognuno con la propria personalità, rispondendo così ai quesiti posti dall’associazione, gli stessi per entrambi i candidati alla guida della comunità.

Tonarelli ha dunque parlato della manutenzione della viabilità ordinaria e della necessità di realizzare quattro parcheggi: a Pianaccina, Campolino, Doganaccia e Sprella, quattro aree che siano poi in grado di generare introiti da dedicare agli investimenti. Ha quindi affrontato il tema dei rapporti con l’Anas e con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione per una nuova viabilità.

Bacci ha puntato più sulla sicurezza e quindi sulle manutenzioni, guard rail, finanziati con 120mila euro già in cassa e dei progetti di collaborazione con l’Emilia Romagna. Turismo bianco, impianti di risalita, promozione via web, mancanza di servizi, a partire da trasporti, sportelli bancomat e servizi postali e bancari. Le tre piscine (Rondò, Coccinella e Boscolungo) e il palazzo delle Poste hanno goduto dell’attenzione di Tonarelli, mentre un ambulatorio all’Abetone è stato invocato da Bacci, che poi ha parlato degli impianti sportivi a Casotti, in sintonia con Tonarelli, e della realizzazione di laghetti per le necessità estive e per farci la neve d’inverno. Sull’argomento sanità Tonarelli si è soffermato sulla realizzazione della Casa di Comunità, mentre Bacci ha dedicato maggior attenzione a un ambulatorio polifunzionale. Differenze come si vede ce ne sono, ma non così contrapposte, d’altronde i problemi del territorio sono sotto gli occhi degli amministratori, a maggior ragione di persone d’esperienza come Bacci e Tonarelli.

Andrea Nannini