Una serata con la Tnt Blues Band E gli eventi proseguono per tutto luglio

Tira aria di Blues anche al Polo Puccini-Gatteschi di vicolo Malconsiglio dove oggi (domenica 9 luglio), dalle 19.30 si svolgerà una serata dal titolo "Around the blues!". Un viaggio dal blues rurale a quello di Chicaho, ispirandosi ai grandi maestri degli anni ‘50, ‘60, ‘70 con la Tnt Blues Band così composta: Federico Nerozzi (voce e armonica), Luigi Bongi e Alessandro Buiani (chitarre), Alessandro Nerozzi (basso) e Massimiliano Balli (batteria). Il biglietto ha un costo di 6 euro (associati ridotto a 5); è gradita la prenotazione. In servizio per aperitivi e apericena la caffetteria interna. Gli eventi proseguono per tutto il mese di luglio, con una programmazione che prende avvio il giovedì e si conclude la domenica di ogni settimana.