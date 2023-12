Una scuola innovativa a Bottegone. Lim, computer e multimedialità per apprendere e creare contenuti

Un progetto che mira all’ideazione e alla sperimentazione di modalità didattiche innovative attraverso la creazione di uno spazio polifunzionale e flessibile. "Moving to learn" è questa l’idea che vede in prima linea la scuola primaria Bottegone dell’istituto comprensivo Martin Luther King. Lo spazio è stato realizzato grazie al contributo della fondazione Caript e dai genitori dell’istituto nell’ambito del bando "Scuole in movimento 20222023". Il progetto, che pone l’alunno come parte attiva e costruttore del proprio apprendimento, intende superare la didattica trasmissiva e favorire metodologie innovative quali cooperative learning, tutoring, assistenza, didattiche laboratoriali. Prevede inoltre la conoscenza e l’utilizzo di strumenti multimediali per l’elaborazione, la documentazione e la condivisione di percorsi. Attraverso queste metodologie e la progettazione di iniziative ed eventi interni all’Istituto e rivolti al territorio, sarà possibile attuare e favorire la creazione di un ambiente comunicativo globale, che trasformi e si adatti in maniera nuova, profonda e inclusiva alle diverse dinamiche comunicative, sia individuali che di gruppo. Inoltre, l’organizzazione del nuovo ambiente tiene conto delle indicazioni del modello ICF relativo alla rimozione delle barriere e all’introduzione di facilitatori negli ambienti fruiti anche dai bambini con bisogni educativi speciali.

L’ambiente è stato organizzato in quattro aree aperte, dove sperimentare metodologie innovative: angolo morbido per attività di rilassamento, lettura individuale, ascolto e conoscenza reciproca; spazio operativo con banchi a isola per attività laboratoriali; angolo "open mic" con pedana e microfono per favorire l’espressione personal; postazione di appoggio per la strumentazione multimediale (document camera e computer da collegare alla LIM). I principali beneficiari e destinatari del progetto "Moving to learn" saranno gli alunni del plesso primaria Bottegone ma lo spazio potrà accogliere anche gli alunni della scuola d’infanzia, primaria (plesso Piuvica e Ponte alla Pergola) e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo. Nelle giornate del 12 e 13 Dicembre si terrà l’Open Day della scuola primaria di Bottegone e in questa occasione gli alunni delle classi quinte presenteranno ai genitori il nuovo spazio, illustrando i vari lavori esposti come risultati di esperienze innovative e significative.

Maurizio Innocenti