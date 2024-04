Una nuova biblioteca alla ’Leonardo da Vinci’

Questa settimana, in mezzo all’entusiasmo di alunni ed insegnanti, si è tenuta l’inaugurazione della nuova biblioteca dell’istituto "Leonardo da Vinci" alle Fornaci. Rispetto al passato, nuovo look per spazi e allestimento con l’arrivo di tanti volumi a disposizione dell’istituto che, fino ad oggi, non erano presenti grazie all’iniziativa "Aiutaci a crescere, regalaci un libro", promossa da Giunti al punto di Pistoia. Uno sforzo collettivo reso ancora più grande grazie al contributo che, in questa circostanza, ha fornito l’azienda Dife srl di Serravalle Pistoiese. Il progetto di "Giunti al punto" è sicuramente entusiasmante perché mette a disposizione delle aziende un qualcosa di esclusivo per promuovere la lettura su tutto il territorio. Un dono speciale come una preziosa biblioteca che andrà riempita con i libri in arrivo potendo andare a scegliere due fasce d’età: il kit 0-6 anni e quello 6-11. All’inaugurazione erano presenti la dirigente dell’Istituto, Ester Fagni, la coordinatrice del progetto, Maria Giovanna Seghi, Alessandro Matteucci in rappresentanza di Dife, Alice Vannucchi, responsabile biblioteca e insegnante unitamente all’assessora comunale all’educazione Benedetta Menichelli.

"Per noi è una grande festa – afferma la stessa Vannucchi – che arriva al culmine di giorni dedicati alla lettura e all’illustrazione per libri per ragazzi. Questo nostro nuovo spazio, costruito insieme e partecipato con il contributo di Dife e "Giunti al Punto", è un luogo per l’ascolto e la lettura. Già i bambini più grandi hanno partecipato a timbrare libri e saranno coinvolti nella catalogazione e nel prestito anche per i più piccoli". E non si sono fatti attendere gli eventi, visto che per tutta la settimana gli alunni della scuola primaria sono stati impegnati in una maratona di lettura con testi dedicati al tema del libro con annessi laboratori. Inoltre. Tra gli ospite anche l’illustratrice Luisa Scopigno, che ha permesso agli alunni di scoprire l’affascinante mondo dell’illustrazione nella letteratura per ragazzi.

"E’ dal 2016 che sosteniamo l’iniziativa – conclude Alessandro Matteucci per Dife – dai 950 libri all’ospedale San Jacopo nel 2019 ad altri 1200 arrivati nel bel mezzo della pandemia. Fra questi, è stato donato anche ‘Colora con Dife’, il libro da colorare nato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e alla corretta differenziazione dei materiali in cui il protagonista è capitan Fernandone, il pirata del riciclo. Un grazie sentito alla responsabile della libreria, Maria Giovanna Seghi, che da anni porta avanti il progetto con dedizione".

