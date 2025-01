Una maratona di solidarietà per Sandra

Con profonda gratitudine, la famiglia Cortesi desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle raccolte fondi organizzate in memoria di Sandra Cassaresi. La generosità e l’affetto dimostrati in questo difficile momento sono stati per la famiglia e gli amici fonte di grande conforto e speranza. Durante le esequie di Sandra è stata raccolta una somma considerevole, da destinare alla ricerca in favore della lotta al tumore al pancreas. Un’altra offerta importante è stata raccolta durante lo spettacolo al Teatro Verdi della scuola di danza Artefact. A queste somme, si sono aggiunte altre offerte raccolte durante un evento speciale organizzato lo scorso 14 dicembre, a Palazzo Belvedere, dove alcune care amiche di Sandra hanno preparato con amore oggetti fatti a mano. La famiglia desidera esprimere un ringraziamento speciale ai colleghi del fratello Leandro e ai colleghi di Davide, il Gruppo Avvocati alla biblioteca del Tribunale di Pistoia, che hanno generosamente fatto due offerte significative. Grazie a queste donazioni di amici, parenti e conoscenti che hanno voluto onorare la memoria di Sandra, sono stati devoluti complessivamente 3.815 euro all’associazione Nastro Viola, che si impegna con dedizione nel sostenere la ricerca sul tumore al pancreas e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave malattia. Davide e la figlia Giulia esprimono sincera gratitudine a tutti, per aver condiviso il ricordo di Sandra e per aver aiutato a trasformare il dolore in un atto di solidarietà.

