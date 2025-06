Una lezione con la scrittrice iraniana Farnaz

Un dialogo sugli stereotipi nella sala consiliare di Montecatini lunedì 16 giugno alle 17:30. A promuoverlo, con il patrocinio del Comune, il Lions Club di Monsummano. Tra i relatori, l’iraniana Farahi Farnaz. Docente e scrittrice, laureata in Scienze dell’Educazione presso Alma Mater Studiorum- Università degli Studi di Bologna, Assegnista di Ricerca e Dottore di Ricerca (PhD) presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha approfondito negli anni diversi ambiti di ricerca tra cui: pedagogia interculturale, educazione all’immagine, media education, relazioni educative, comunicazione efficace, comunicazione con le pluralità familiari nei contesti educativi e scolastici, dinamiche di gruppo, gestione del conflitto, pedagogia dello sport e pedagogia clinica. Parleranno anche lo psicologo Matteo Marini, l’avvocato Molina Baiocchi e Miriam Valentino dell’Usp Pistoia. Moderatrice, la giornalista e insegnante Giovanna La Porta.

"E’ fondamentale - ha detto la presidente del Lions Monsummano Renata Bonelli - riflettere su certe tematiche e farsi portatori di un messaggio di inclusione". Un dialogo sugli stereotipi è una conversazione che esplora le opinioni e i pregiudizi pre-esistenti che si riferiscono a gruppi sociali o persone. Questi stereotipi sono spesso rigide generalizzazioni che non riflettono la realtà. Il dialogo mira a comprendere come vengono formati questi stereotipi e come possono influire nel condurre la vita quotidiana. Il Lions Monsummano ringrazia per la sensibilità a questi temi il comune di Montecatini. Di recente, cementando il gemellaggio con il club di Scandicci, il Lions Monsummano ha adottato due alveari. La cerimonia si è svolta al castello dell’Acciaiolo. "L’adozione di un alveare - spiega Bonelli - è un gesto di sostegno all’apicoltura e alla biodiversità, che può avere diverse forme e costi".