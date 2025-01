Una firma per tutelare le forze dell’ordine. Fdl lancia l’iniziativa

"Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine". È questo lo slogan della raccolta firme organizzata nei giorni scorsi dal Circolo di Pistoia di Fratelli d’Italia e da Gioventù Nazionale nel centro cittadino di questo capoluogo. L’iniziativa, ha previsto la presenza di un banchetto dedicato dove i cittadini hanno potuto esprimere la propria solidarietà agli operatori delle Forze dell’Ordine e sostenere le misure per proteggerli.

Le proposte di Fratelli d’Italia puntano all’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale, alla istituzione del reato di rivolta in carcere, a definire maggiori strumenti di difesa e tutela legale per le Forze dell’Ordine. "La sicurezza è una priorità assoluta della comunità e Fratelli d’Italia non può che sostenere ed essere dalla parte di chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per il bene del prossimo".

A conferma della sensibilità dei cittadini che hanno manifestato ampie adesioni, Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale di Pistoia saranno presenti anche il prossimo sabato mattina nel centro cittadino.