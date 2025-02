Una favola cupa tra morte e follia . Cederna è "Otello" al Moderno

"Otello", riscrittura dalla celebre opera di William Shakespeare, va in scena questo sabato, primo marzo, (ore 21), al teatro Moderno di Agliana. E’ una riscrittura ispirata al cortometraggio di Pier Paolo Pasolini "Che cosa sono le nuvole", traduzione e adattamento di Francesco Niccolini, regia di Emanuele Gamba, produzione Arca Azzurra. Giuseppe Cederna impersona Iago e sarà in scena con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Lucia Socci, Lorenzo Carmagnini, Riccardo Naldini, Elisa Proietti. In questa versione dell’Otello, ispirata al cortometraggio di Pasolini "Che cosa sono le nuvole", il protagonista si muove in un universo teatrale decadente, in cui un "monnezzaro", novello Iago, orchestra la tragedia con toni grotteschi e surreali. Il mondo della scena si svela feroce e comico, popolato da personaggi ridicoli e corrotti, incapaci di resistere alle tentazioni della gelosia e del tradimento. I protagonisti, privati della loro eroicità, si aggirano in una corte dei miracoli fatta di inganni e vendette, come marionette recise dai loro fili si muovono in un teatro senza più un cielo a cui rivolgersi.

Iago, demiurgo della scena, trasforma finzione e realtà in un groviglio inestricabile, con parole che accendono passioni vere e conducono inevitabilmente alla tragedia. Senza divinità a regolare i destini, l’universo di Otello diventa una fabula cupa, in cui il potere delle parole regna sovrano, creando epiloghi di morte e follia, in un gioco teatrale sospeso tra il ridicolo e il drammatico. "Otello" è in cartellone nella stagione di prosa del teatro Moderno, organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e comune di Agliana.

La biglietteria del teatro Moderno è aperta il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12. Per contatti: telefono 0574.673887, mail [email protected]

Lo spettacolo successivo è in programma per martedì 18 marzo (ore 21), data in cui andrà in scena "Ti sposo ma non troppo", con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta che firma anche testo e regia. "Ti sposo ma non troppo" era inizialmente previsto per il 16 gennaio scorso, in apertura di stagione, ed era stato posticipato al 18 marzo. Il cartellone della stagione di prosa del Moderno è ricco di contenuti, è vario per temi e registri e, come sottolineato da Fondazione Toscana spettacolo: "Si contraddistingue per la capacità di parlare a un pubblico attento e affezionato come quello di Agliana".

Piera Salvi