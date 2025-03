Una Costituzione ai neo maggiorenni: "Un primo passo nel mondo dei grandi"

PISTOIA

Non capita tutti i giorni di compiere diciotto anni. Un traguardo che segna il passaggio nel "mondo dei grandi". Un momento che anche il Comune di Pistoia ha deciso, già da alcuni anni, di consacrare in una delle location più affascinanti e storiche dell’intera città. Nel pomeriggio di ieri, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale in Piazza del Duomo, il primo cittadino Alessandro Tomasi ha consegnato una copia della Costituzione Italiana ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto diciotto anni nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 marzo 2025. Un dono simbolico ma che al tempo stesso porta con sé i valori e la storia di un testo che da quasi ottant’anni è un caposaldo della nostra Repubblica. Un momento pensato per accogliere i neo-maggiorenni nella loro nuova dimensione di cittadini, con diritti e doveri sanciti dalla Carta costituzionale.

La consegna rappresenta non solo un gesto di benvenuto nella vita adulta, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della partecipazione attiva alla vita democratica del Paese. Insieme alla Costituzione, ai ragazzi è stata consegnata un’opera di Jonathan Calugi, illustratore pistoiese. "Quando abbiamo dato il via a questa iniziativa - ha detto il sindaco Alessandro Tomasi - non sapevamo quale sarebbe stato il riscontro. Ogni volta la Sala Maggiore si è sempre riempita e ciò significa che i nostri ragazzi hanno un grande senso civico e di responsabilità. La consegna della Costituzione è un gesto semplice ma fortemente simbolico e significativo. Si tratta di un testo che, in ogni pagina e in ogni parola, contiene storia e come tale deve essere difeso. Assieme al testo costituzionale c’è un’opera d’arte di Jonathan Calugi, eccellenza pistoiese nel campo dell’arte, e lettera scritta insieme a Fratres e Avis per incentivare alla donazione del sangue".

Michele Flori