Un villaggio dello sport per i piccoli. Minibasket all’ex Mercato dei fiori. Trecento atleti da tutte le regioni

All’ex Mercato dei Fiori e al Palaborelli ha preso il via il primo Trofeo Nazionale di Minibasket, ‘MBL National Tournament’, dedicato alla categoria Aquilotti, riservato a bambini di 9, 10 e 11 anni; in campo, 16 squadre, provenienti, oltre che da tutta la Toscana, da Lombardia ed Emilia Romagna. Trecento i giovanissimi coinvolti. Collegamenti in diretta grazie all’emittente web Radio Garage, che intervisterà i piccoli protagonisti di una tre giorni di basket che si chiuderà donai lunedì. È stato allestito un vero villaggio sportivo, dove giocare con Decathlon e Dynamo Sport, fra le altre specialità anche ping pong e volley badminton. E poi, la possibilità di pranzare con i quattro Rioni pesciatini. Giacomo Gek Galanda, testimonial dell’organizzatore GS Eventi: "Ringrazio chi ci ha daro la possibilità di offrire una bellissima esperienza a questi ragazzi". Fondamentale il supporto di Conad Nord Ovest: quest’anno l’impegno dell’insegna e dei suoi soci toscani si è rafforzato, come ha confermato il direttore dell’Area Soci Toscana, Massimo Masi: "il primo Trofeo Nazionale MiniBasket MBL rappresenta per noi una straordinaria opportunità per promuovere i valori in cui crediamo: inclusione, crescita personale e sociale, rispetto e condivisione. Sostenere questa iniziativa significa contribuire a creare momenti di aggregazione per i più piccoli, attraverso lo sport, che è uno strumento educativo unico. Siamo orgogliosi di essere main sponsor di un progetto che non solo celebra il basket, ma anche l’importanza della sostenibilità ambientale e dell’impegno sociale, in linea con la nostra strategia ‘Sosteniamo il Futuro’". La sostenibilità ambientale è garantita dal consorzio Ecopneus, che si occupa di tracciamento, raccolta, trattamento e recupero dei Pneumatici Fuori Uso: fornisce la pavimentazione dove si disputano le partite. La Fondazione Nazionale Collodi è partner del progetto, e offre promozioni al parco a tutti i partecipanti. L’evento è reso possibile anche dalle collaborazioni con amministrazione comunale, Misericordia, Cestistica Pescia, DIFE, Dynamo Sport, BGT Sport, Wilson, Ipercarne e l’Autofficina Touring. Oggi previste la ‘grande cena del basket’ e lo spettacolare show con i campioni di freestyle DaMove. Domani la chiusura, con premiazioni e saluti nel Giardino di Villa Garzoni.