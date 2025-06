Un sogno diventato realtà. È nato il Parco di Marco. Dedicato a tutti i bambini

Taglio del nastro nei giorni scorsi per il ‘Parco di Marco’: uno spazio verde tematico, pieno di giochi e dedicato ai più piccoli, che si trova pochi metri sopra la Bicocca, nella frazione a monte del paese di Cutigliano. Il parco è dedicato a Marco Ceccarelli, scomparso lo scorso autunno, ed è finanziato con il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana, bando misura 19.2 ‘Progetti di rigenerazione delle comunità’. Centinaia le persone che non sono volute mancare alla cerimonia di inaugurazione e che hanno fatto sentire il loro affetto a Sergio e Ronnie Ceccarelli, alla moglie di Marco Francesca Zerman e alla figlia Olimpia. Molti gli interventi delle istituzioni e di quanti hanno lavorato perché il desiderio di Marco di realizzare questo spazio potesse diventare realtà. Dopo l’introduzione di Paolo Mazzi (presidente della Pro Loco della Doganaccia) e della consigliera dell’associazione Loredana Pepe, ha preso la parola il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci, che ha parlato di Marco come di un esempio da seguire per tutta la montagna. A seguire è intervenuta Marina Lauri, presidente del Gal e il direttore Stefano Stranieri. Poi hanno parlato i rappresentanti della Regione Toscana: l’assessore con delega alle Politiche in favore degli enti locali Stefano Ciuoffo e i consiglieri Federica Fratoni e Alessandro Capecchi, quindi è stata la volta del presidente della Provincia Luca Marmo. Prima della conclusione sono intervenuti due amici della famiglia Ceccarelli e frequentatori della Doganaccia: l’ex ministro dello Sport Luca Lotti e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. L’ultima parola è spettata al fratello di Marco, Ronnie Ceccarelli, visibilmente commosso per l’affetto dimostrato da tutte le persone intervenute alla cerimonia. "Ogni giorno – ha raccontato – aprendo un cassetto troviamo un progetto, un’idea, un sogno di Marco. Il parco che inauguriamo oggi è soltanto la prima di una lunga serie di attività che porteremo avanti per Marco e in nome di Marco. Lo faremo, e questa è una promessa, finché ne avremo le forze". Poi il taglio del nastro, che ha visto protagonisti Sergio, Ronnie e il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci. I tre erano ‘circondati’ dai bambini della scuola di Cutigliano che hanno avuto parte attiva nel processo di realizzazione del ‘Parco di Marco’.

Davide Costa