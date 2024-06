"Un premio al grande impegno di ascolto"

I risultati non erano ancora ufficiali ma dalle sezioni i rappresentanti di lista inviavano di volta in volta i numeri degli spogli. Mancavano ancora le comunicazioni degli ultimi 2 seggi quando è partito l’urlo collettivo di esultanza per la vittoria di Simona De Caro. Ormai, anche se i risultati mancanti avessero favorito il centro destra, era matematicamente impossibile scendere sotto al 50% e andare al temuto ballottaggio. Impegnata a festeggiare con i suoi collaboratori e candidati Simona De Caro ha affidato a due righe sui social il ringraziamento alla cittadinanza che l’ha votata e al suo staff una dichiarazione per la stampa. "Un risultato importante – fa sapere il sindaco riconfermato – nel quale, confesso, confidavo dopo il grande lavoro svolto in questi 5 anni. Siamo davvero soddisfatti del riscontro dei cittadini che ci hanno premiato regalandoci nuova fiducia e permettendoci una non scontata vittoria al primo turno. Non ci siamo mai fermati, ma da domani torneremo a lavorare a pieno ritmo su tutti i progetti in corso, che sono davvero tanti. In questo momento di grande emozione non posso che ringraziare tutta la mia squadra, nessuno escluso, per il grande lavoro fatto sul territorio anche durante la campagna elettorale, con quell’ascolto della comunità che è stato una delle prerogative principali di questo primo mandato. Un grazie anche a tutti i cittadini di Monsummano Terme, nessuno escluso, perché io mi considero davvero il sindaco di tutti. Siamo pronti per affrontare con grande energia ed entusiasmo altri cinque anni con Monsummano Terme nel cuore". Il timore più grande per De Caro era quello di dover affrontare un altro ballottaggio, essendo lei stata la prima a far traballare nel 2019 il Comune quando poi vinse al secondo turno per soli 412 voti contro il maresciallo Giuseppe Mignano che si era presentato con le liste civiche e, in seconda battuta, appoggiato dal centro destra. Un risultato che per l’avvocato ha il sapore di una rivincita ma che fa tuttavia riflettere, vista l’altissima percentuale di astensionisti del voto che ha mostrato un calo alle urne di circa 7 punti percentuali, dal 65,87% dei votanti nel 2019 al 59,56% del 2024.

Arianna Fisicaro