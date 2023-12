"Un poster per la Pace". Marco ed Elena proclamati vincitori

Il Premio "Un Poster per la Pace" promosso dal Lions Club Pistoia Fuorcivitas e rivolto agli studenti della scuola media Giulio Cesare Melani è stato vinto da Marco Cimminiello, classificatosi al primo posto, e da Elena Benassai, piazzata al secondo posto. Entrambi i vincitori sono alunni della classe 2D della scuola secondaria inferiore dell’Istituto Comprensivo di Montale. I premi, costituiti da buoni acquisto presso la carto-libreria Il Grillo Parlante, sono stati consegnati ai vincitori durante una cerimonia che si è svolta nella scuola montalese alla presenza della vicepreside Marianna Pollace e della docente di educazione artistica Monica Bessi. Hanno consegnato i premi ai due studenti il presidente del Lions Club Pistoia Fuorcivitas Marco Tempestini, il vice-presidente Alessandro Gelli e il Pas Presidente Carmelo Cocivera. All’interno del tematica generale della pace che ispira il concorso quest’anno era stato proposto come tema specifico quello riassunto nel motto "Osate sognare". Il concorso era rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde e terze della Melani. Sono stati selezionati 12 disegni tra i quali sono stati poi scelti quelli a cui assegnare il premio. Quest’anno i dodici disegni non saranno utilizzati, come è avvenuto in passato, per la realizzazione di un calendario perché il Lions Club ha deciso di devolvere la somma necessaria al sostegno a chi è stato colpito dall’alluvione. Da segnalare intanto, per domani, alle ore 8.30 alla scuola primaria Nerucci di Montale, un incontro organizzato dal Lions Club Pistoia Fuorcivitas sulla sicurezza dei ragazzi su Internet con la partecipazione dell’esperto Maurizio Sonnoli. L’incontro è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola Nerucci.

Giacomo Bini