Un ’ponte di marmo’ al presidente. E nel borgo tornano satira e risate

E’ stata inaugurata la mostra "Del Ponte di Marmo", allestita nei locali della ex Tartaruga, in via Risorgimento, nel cuore del borgo. A tagliare il nastro è stato proprio il sindaco di San Marcello Piteglio, oltre che presidente della Provincia, Luca Marmo. L’esposizione si apre con quattro fotografie dello stato dell’area prima della costruzione del viadotto, primi anni ’70. Poi le foto della costruzione, recuperate grazie a un eccellente ricerca fatta da Gianna Castelli, figlia del proprietario del terreno espropriato e quindi il piatto forte: 46 vignette realizzate dall’ex consigliere comunale, Walter Mandolini, che ripercorrono le vicissitudini degli ultimi due anni. Infine una cinquantina di fotografie dei lavori e alcune immagini generate anche con l’uso dell’intelligenza artificiale. A seguire questa parte del lavoro è stata Roberta Biancalani, mentre il materiale fotografico è stato messo a disposizione da Andrea Nannini. Luca Marmo ha ricevuto in omaggio un piccolo ponte di marmo, un bullone che teneva il guard rail precedente ai lavori, un portachiavi realizzato per l’occasione, un pacchetto di gomme da masticare Brooklin, pubblicizzate come "la gomma del ponte" e una raccolta delle vignette esposte. Nei prossimi giorni uscirà un libro con le vignette, le fotografie e tutti gli articoli usciti sulla stampa in questi poco meno di sei anni. Maresca torna così all’uso intensivo della satira, sia disegnata che scritta e fotografata, e questa è una bella notizia per il paese tutto che, dopo la morte del suo disegnatore storico, Renato Vivarelli, era rimasta un poco a guardare. Marmo ha accettato lo scherzo. La riapertura dei giorni scorsi ha restituito tranquillità, ora si attendono i ristori. "Dal punto di vista del mio sentimento – ha detto Marmo –, questa situazione complicata me la sono portata tutta addosso per questi anni e testimonia le difficoltà che negli ultimi anni hanno attraversato le Province d’Italia. E’ stata segnata sicuramente da alcuni eventi imprevisti e imprevedibili. Poi, nel momento in cui si è preso atto del problema, in quel momento non c’erano le risorse per poter risolvere quel problema e allora devi rovesciare il bilancio per trovare le risorse. Voglio però provare a concludere con una nota positiva: la vicenda si è chiusa, anche se non del tutto perché a breve dovrebbero partire i lavori sulla parte inferiore del ponte. I lavori sono appaltati, sono già stati presi contatti con la ditta e tra settembre e ottobre dovrebbero partire: come tutti sapete in condizione di ponte aperto e quindi non influenzeranno la viabilità".

Erano presenti Andrea Tonarelli, capogruppo di minoranza di Abetone Cutigliano, Franco Del Re, capogruppo di Prospettiva futuro a San Marcello Piteglio, Marco Poli di Italia Viva e Alice Sobrero, assessore alla cultura di Smp.