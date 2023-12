Un Pinocchio completamente ricamato a mano dal Moica esposto nelle Sale di Palazzo Rospigliosi

Il tradizionale laboratorio organizzato dal Moica per la Befana è già esaurito, con grande soddisfazione delle ricamatrici che la mattina di giovedì 4 gennaio aiuteranno i bambini a realizzare le calze. Mentre i bimbi saranno intenti nella realizzazione della loro piccola opera d’arte, i familiari potranno visitare Palazzo Rospigliosi dove è allestito il Museo del Ricamo diretto da Anna Maria Michelon Palchetti. Il museo, come si ricorderà, ha un nuovo allestimento che rende le vetrine ancora più apprezzabili. Sarà esposto anche l’ultimo capolavoro delle esperte ricamatrici del Moica: un Pinocchio formato gigante realizzato nel corso delle iniziative che il Moica ha dedicato al burattino più famoso del mondo in occasione dei sei incontri dedicati a Pinocchio nel 140° anno dalla pubblicazione. Il museo sarà aperto, dalle 10 alle 13, anche martedì e sabato 6 gennaio.