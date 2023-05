Un nuovo parcheggio a Fognano

E’ stato inaugurato un nuovo parcheggio pubblico nella frazione di Fognano, nel cuore storico del paesino montalese, tra la chiesa di San Martino e il cimitero, una zona dove finora non c’era disponibilità di posti auto. L’opera è stata realizzata dal Comune di Montale che ha acquisito un terreno messo a disposizione per questo scopo dalla parrocchia di Fognano che ne era proprietaria. Il nuovo parcheggio, costituito da otto posti auto, migliora l’accessibilità della zona ai residenti e ai visitatori e cerca di rispondere a una richiesta di parcheggi che da tempo veniva avanzata dalla popolazione. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco Ferdinando Betti e all’assessore ai lavori pubblici Alessio Guazzini (insieme nella foto), anche il parroco di Fognano e Tobbiana don Cristoforo Dabrowski. Il sindaco Betti, prima del taglio del nastro, ha rivolto parole di ringraziamento a Don Cristoforo, alla ditta Spedaletto, che ha eseguito i lavori, ai tecnici del servizio lavori pubblici del Comune che hanno realizzato il progetto e seguito i lavori. Il sindaco ha anche sottolineato con riconoscenza il lavoro compiuto dalle donne del paese che hanno piantato dei fiori negli spazi verdi intorno al parcheggio. L’amministrazione di Montale ha in programma la realizzazione di altri due parcheggi nelle frazioni di Fognano e Tobbiana per i quali è già stato fatto il progetto ed è stata espletata la gara per l’assegnazione dei lavori. Il primo parcheggio sorgerà lungo via Mazzini, la strada vecchia per Tobbiana, all’altezza di via del Sorbo. Il secondo sarà realizzato a Tobbiana di fronte alle scuole elementari di via dei Colli.

Giacomo Bini