Un nuovo medico per la Montagna "Amo questa terra e voglio restare"

"Nelle frazioni montane arriva un nuovo medico di famiglia. È il dottor Gianluca Di Lazzaro Giraldi che prenderà servizio dal primo giugno", recita il comunicato con cui l’Asl informa del cambio della guardia tra il dottor Giorgio Fondrini, che lascia volontariamente l’incarico.

"Il servizio di continuità assistenziale territoriale prosegue, quindi, regolarmente: gli assistiti – conclude la nota – non devono avviare alcuna procedura per il cambio del nuovo medico di famiglia in quanto saranno automaticamente assegnati al dottor Di Lazzaro". La notizia contiene in sé il fascino che pochi racconti sono in grado di contenere, il dottor Di Lazzaro Giraldi non arriva casualmente in Montagna Pistoiese, bensì torna alle sue origini, essendo addirittura nato a San Marcello, quando, nel 1984, ancora era possibile farlo nell’ospedale intitolato a Lorenzo Pacini.

Già nella voce si percepisce l’entusiasmo del giovane professionista che farà ambulatorio nelle frazioni di Pracchia, Orsigna, Cireglio e le Piastre. Laureato a Roma, dove la famiglia si è trasferita negli anni ’90, ha frequentato l’Università La Sapienza, dove si è laureato con specializzazione in medicina interna. Dopo una importante esperienza fatta a Roma e in cinque anni di pronto soccorso a Prato, decide di dedicarsi al territorio e non resiste al richiamo delle origini, torna così su quella Montagna Pistoiese che gli ha dato i natali e alla quale è legato da un affetto profondo. "Vengo in Montagna per rimanere e ci vengo per l’affetto che mi lega a questa terra – afferma Gianluca Di Lazzaro Giraldi – la zona della quale sono chiamato a occuparmi non è esattamente quella dove sono nato, ma la conosco bene. L’Orsigna rappresenta uno dei luoghi del cuore di tutti quelli che amano la montagna e lo stesso si può dire per le altre frazioni. Certo l’inizio sarà un poco più impegnativo, ma il territorio mi è noto e conto nel giro di poco tempo di organizzarmi al meglio. Gli orari in cui fare ambulatorio saranno uguali come luogo e numero di ore ma leggermente rimodulati". La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli abitanti della Montagna Pistoiese perché il dottor Di Lazzaro Giraldi è persona amata e stimata: saperlo operare nei suoi luoghi d’origine, dove periodicamente ha trascorso le vacanze estive, ha raccolto grandi consensi.

Andrea Nannini