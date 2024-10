Un novembre ricco di arte, storia e cultura

Arriva novembre e come a ogni inizio di un nuovo mese torna l’abbinamento gratuito con "Discover Pistoia" e il nostro giornale. L’appuntamento nelle edicole di Pistoia è per questo sabato, 2 novembre, per fare come sempre scorta di notizie del giorno e notizie del mese. Tanto approfondimento anche stavolta e tanti spunti su eventi, iniziative, società, cultura e arte per lasciarsi ispirare e trascorrere al meglio il tempo nella nostra città e in provincia. Per darvi un assaggio dei contenuti proponiamo come di consueto una rapida carrellata che in questo numero di novembre si apre con le anticipazioni sul prossimo festival (il numero 10) dedicato al cinema "Presente italiano". Sfogliando ancora ecco che scopriamo le proposte in arrivo per quel che riguarda le Fondazioni Caript, Pistoia Musei e Teatri di Pistoia, con un focus proposto per i Musei Civici che nello scorso mese hanno partecipato a una giornata di studi a San Miniato sullo scultore Giroldo di Jacopo da Como, molto attivo anche nella nostra città, a partire dal contributo del conservatore pistoiese Giacomo Guazzini. Nuovi progetti e appuntamenti anche per il Giardino Zoologico di Pistoia, per la Biblioteca San Giorgio con le mostre e le iniziative – "La San Giorgio alla radio", "Librobus" e prestito a domicilio –, Coldiretti Pistoia con notizie di a cronaca con gli esiti delle elezioni dei Consorzi di Bonifica e la Fondazione Un Raggio di Luce che già accende i riflettori sul Natale e sull’occasione di regalare solidarietà. Un viaggio nelle origini di quello che è un luogo simbolo della città, Il Palazzo Comunale o degli Anziani, la cui genesi, costruzione e completamento sono raccontati nella rubrica "Pistoia com’era" di Emiliano Nappini. Novembre è anche il mese della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e se ne ribadisce il senso e le iniziative ttraverso le parole di Viva Vittoria Pistoia. Ancora l’arte con la mostra del duo Antonello-Ghezzi fino al 30 novembre alla Galleria Vannucci, con la mostra "Cinquanta autoritratti" di prossima apertura nell’ex chiesa di San Giovanni Battista a Pistoia e con l’esposizione in corso al Piano Nobile Home Gallery di Corso Amendola.

Il viaggio prosegue nella provincia con gli incontri per il ciclo "A tu per tu con la violenza" proposti dall’assessorato alla cultura del Comune di Montecatini Terme, con lo spettacolo "La vita accanto" di Monica Menchi alla Fondazione Poma LiberaTutti e con le domeniche al Planetario di Monsummano Terme. E poi Pinocchio – cui tra l’altro è anche dedicata la copertina di questo Discover – con la mostra in corso nella sala del grillo del Parco di Collodi. Infine lo sport, ovvero il basket, con i prossimi impegni dei biancorossi in calendario fino al primo dicembre. Solo un ricco assaggio di una lettura che si propone ancora più ricca. Per scoprirlo nel dettaglio allora rinnoviamo l’appuntamento nelle edicole di Pistoia sabato 2 novembre, per un omaggio che sarà consegnato a chi acquisterà una copia de La Nazione di Pistoia.

l.m.