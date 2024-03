Un milione per Casetta e Rondò. L’offerta turistica può ridecollare

Un milione di euro per la Casetta Pulledrari e uno per il Rondò Priscilla. Lo aveva anticipato Marco Niccolai, consigliere regionale del Pd alla fine di ottobre 2023 e da ieri c’è la conferma. A darne i dettagli sono i tre esponenti di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Andrea Tonarelli: "Nell’accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto oggi (ieri) dal governatore Giani e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rientra anche un milione di euro per la ristrutturazione del complesso turistico-ricettivo Rondò Priscilla di Cutigliano prevedendo la riqualificazione del bar, della piscina e della cucina. Con la riqualificazione della struttura andremo ad aumentare l’offerta turistica del territorio e a rendere più decorosa una zona importante del Comune. Il progetto era stato sbloccato da Alessandro Barachini con l’acquisto dell’immobile e successivamente con la realizzazione del progetto esecutivo. Grazie all’intervento del Governo – proseguono Petrucci, Capecchi e Tonarelli – finalmente si può mettere in cantiere la rigenerazione dell’area. La prossima amministrazione comunale avrà il compito di condividere il progetto di ripartenza del Rondò con il tessuto sociale, associativo e imprenditoriale del territorio. Anche con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, Fratelli d’Italia dimostra di essere dalla parte della Montagna e che il Governo Meloni sta mantenendo le promesse agendo, come nessun governo prima d’ora, per garantire un futuro a questo importante territorio della nostra Regione. Nelle settimane scorse il Governo con il ministro Santanchè – si legge infine – aeva infatti finanziato interventi per 4,2 milioni di euro per le attività del Comune di Abetone Cutigliano".

Intanto l’Abetone, in attesa della chiusura della stagione con il Pinocchio sugli sci, che si svolgerà dal 22 al 28 marzo con i suoi quasi mille iscritti provenienti da ogni parte del mondo (e con gli accompagnatori si raggiungeranno le quattromila presenze), si gode gli ultimi scampoli d’inverno con le piste coperte di neve splendida fin quasi all’arrivo e con lo skilift del gomito riaperto dal Multipass proprio nei giorni scorsi. "Nel frattempo – conferma Giampiero Danti – sto lavorando al percorso delle piste dove si svolgeranno le gare, per esaltarne le caratteristiche tecniche, perchè il Pinocchio rimanga quel grande momento di sport che è sempre stato".

Andrea Nannini