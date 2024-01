Un giorno per visitare l’Expo Internazionale Felina. Il percorso per conoscere i nostri amici e per i bimbi

Appuntamento speciale per gli amanti dei gatti ancora per oggi, domenica 7 gennaio, al Forum di Vignole della Banca Alta Toscana con l’edizione straordinaria dell’ Expo Internazionale Felina. Tra le iniziative delle due giornate, a partire dalla mattina alle 10 fino alle 18,30, il programma prevede il Campionato Internazionale, dove oltre 120 gatti provenienti da ogni angolo d’Italia si contenderanno i titoli nelle diverse categorie, valutati da una giuria europea secondo rigorosi standard. Oltre al "Best in show" alle 16 di sabato e di domenica, non mancheranno, nell’arco del fine settimana, laboratori, attività interattive all’interno del Forum e intrattenimento per grandi e piccoli per festeggiare la Befana.

A disposizione dei visitatori anche esperti di felini pronti a dare tanti consigli su come condividere con un gatto in modo ottimale l’ambiente familiare. Saranno inoltre presenti stand e rappresentanti di associazioni che tutelano i gatti meno fortunati come L’Oasi felina di Prato ODV, impegnata nella ricerca di case per gatti senza dimora, e l’Associazione Balzoo, attiva nelle raccolte alimentari.

L’ingresso è libero con un contributo volontario, interamente devoluto per sostenere l’emergenza alluvione che ha colpito Quarrata. La manifestazione è organizzata dal Club Felino di Pistoia, Prato, Firenze sotto l’egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiano, con il patrocinio del Comune di Quarrata e in collaborazione con la locale Pro Loco e con Misericordia Quarrata.

Daniela Gori