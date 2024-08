"Un fine intellettuale legato a questa terra"

Arnaldo Nesti nel 1955 fu ordinato sacerdote e inviato dal vescovo per tre anni a Seano, in aiuto al parroco. Nell’agosto del 1958, terminata l’esperienza in parrocchia, partì per la Francia con la sua Vespa 125: destinazione Grenoble, scopo imparare il francese, allacciare nuovi rapporti, allargare i suoi orizzonti. Il suo libro ’L’altra chiesa in Italia’ (pubblicato nel 1970) segna la revisione della sua posizione ecclesiastica: gli costò la censura della Conferenza episcopale italiana, che si tradusse nell’allontanamento dall’insegnamento di sociologia della religione da una facoltà pontificia e dalle scuole statali. Era un’indagine sui movimenti del dissenso cattolico, per l’autore aveva lo scopo di rilevare un fenomeno di quel tempo, riconosciuto da buona parte della critica. Ma la Cei lo definì "dannoso". Nesti amava ricordare che era nato e cresciuto a San Piero, in una casa nel centro del paese che aveva un’aia davanti, "l’aia di Polito", così chiamata dal nome del nonno Ippolito.

La sua carriera prestigiosa di sociologo e docente universitario lo ha portato in tutto il mondo ma è sempre rimasto profondamente legato ad Agliana, sempre disponibile a collaborare alla vita culturale locale, con diversi libri dedicati ad Agliana e con la donazione di una parte della sua vasta collezione di quadri alla locale Misericordia: 17 opere che rendono bene l’idea della varietà dei paesi visitati e conosciuti negli innumerevoli viaggi di studio. Nell’ottobre 2023 Nesti volle essere presente all’inaugurazione delle opere da lui donate alla Misericordia. "Ci lascia un grandissimo studioso, figura simbolo di Agliana di cui ha raccontato la storia in libri fondamentali della nostra tradizione", dice il sindaco Luca Benesperi.

Franco Benesperi, governatore della Misericordia: "Ricordo con affetto la figura del professor Arnaldo Nesti come fine intellettuale e profondo conoscitore della sociologia della religione. È ancora vivo nei nostri cuori il ricordo della donazione di una parte della sua collezione di opere d’arte che volle fare, lo scorso anno, alla Misericordia, quale segno del rapporto indelebile che aveva mantenuto con la nostra associazione e con la terra natia". Marco Giunti, ex sindaco di Agliana: "Il professor Nesti aveva uno sguardo complessivo sul mondo, una grande visione. E’ stato una persona di notevole importanza per Agliana e per me".

Piera Salvi